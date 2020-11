I gatti sono animali indipendenti, affascinanti e adorabili. Ognuno di loro ha la propria personalità, sono territoriali, non vedono l’uomo come punto di riferimento ma come compagno di vita.

Non è semplice capire le reali esigenze di questo animale e può capitare di sbagliare il proprio comportamento. Bisogna interpretare il loro linguaggio e capire cosa gli piace e cosa li irrita. Il gatto è un animale domestico molto diverso dal cane, quindi è opportuno leggere alcuni consigli per conoscere gli errori da non fare con il proprio gatto.

Ecco gli errori da non fare con il proprio gatto

Accarezzarlo sulla pancia

Non bisogna accarezzare il gatto sulla pancia perché si sente in pericolo e reagisce male.

I punti dove lui gradisce le carezze sono: la base del mento, dietro le orecchie, dietro i baffi e la punta della coda.

Fargli il bagno

Il gatto ha paura dell’acqua, fargli il bagno è un impresa stressante e non necessaria.

Si pulisce da solo, se proprio non se ne può farne a meno, usare un panno umido e pulire le parti sporche.

Esagerare con le coccole

I gatti amano le coccole ma decidono loro quando volerle!

Sono disposti a riceverle quando si strusciano sulle gambe e miagolano.

Non dargli le attenzioni

Il gatto non deve sentirsi abbandonato.

Anche se si lavora tutto il giorno, quando si rientra occorre dargli un po’ di attenzioni, giocando con loro oppure accarezzandoli.

Se ciò non avviene, il gatto potrebbe avere, quando si è assenti, ansia e crisi di aggressività graffiando divani e facendo disastri.

Non capire che va anche lasciato da solo

I gatti sono territoriali, hanno bisogno di un posticino tutto per loro, per poter stare da soli, sentirsi sicuri e a proprio agio.

Non è difficile farlo, basta procurarsi una cuccia, un angolo, una scatola di cartone dove lui possa stare.

Fargli annusare odori che non gradisce

I gatti non amano sentire alcuni odori come: agrumi, banana, aceto, il pesce marcio, la lettiera sporca e l’odore di altri gatti.

Viaggiare

I gatti non amano viaggiare. Amano stare nella propria casa e salire in auto o su altri mezzi di trasporto, crea loro delle sofferenze come il vomito e la nausea.

Se si deve viaggiare, occorre farlo con il trasportino, per la sua incolumità e quella del proprietario.

Tagliare le unghie

Non bisogna tagliare gli artigli al gatto perché questa pratica può fargli sentire molto dolore.