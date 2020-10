Scegliendo una tra queste 5 bevande naturali si può dimagrire. E lo si può fare di gusto in quanto c’è un’ampia varietà di alimenti con un’importante funzione. Quella di accelerare il nostro metabolismo.

Come dimagrire di gusto scegliendo una tra queste 5 bevande, ma fai attenzione a come mangi

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Trattandosi di rimedi naturali, queste bevande naturali aiutano molto. Ma nello stesso tempo non sono di certo miracolose per perdere peso. In altre parole, vanno assunte associandole a due cose importanti. L’attività fisica giornaliera ed una dieta equilibrata. Mangiando un po’ di tutto nelle giuste quantità. Allora, come dimagrire di gusto scegliendo una tra queste 5 bevande naturali? Eccole qui di seguito elencate ed illustrate.

Le bevande naturali per perdere peso, dall’acqua e limone al tè verde

Ecco come dimagrire di gusto scegliendo una tra queste 5 bevande naturali:

Acqua e limone: facile e semplicissima da preparare, quando bere acqua e limone? Per dimagrire di gusto? Preferibilmente la mattina in quanto acqua e limone è una soluzione che tende a smorzare il senso di fame.

Il frullato fresco: sempre di mattina, un fruttato a base di frutta o di verdura di stagione è ottimale. Ed anche alternativo alla classica colazione con i biscotti. Il frullato, specie se di verdure ha poche calorie. E pure un elevato potere saziante. Se il frullato è di frutta è bene però evitare due possibili aggiunte. Niente zucchero e nemmeno l’aggiunta di latticini.

Acqua di cocco: specie d’estate, l’acqua di cocco è una scelta dissetante e saziante. Con poche calorie e con tante vitamine. L’acqua di cocco ha inoltre funzioni di regolazione intestinale. Ed è peraltro d’estate una bevanda da preferire a quelle gassate e con gli zuccheri aggiunti.

Succo di mirtilli: una tazza al giorno da bere sempre a colazione. I mirtilli, tra l’altro, sono frutti ricchi di antiossidanti. Unitamente sali minerali e vitamine. In prevalenza le vitamine A e C.

Tè verde: perfetto la mattina ed anche lontano dai pasti principali. Al fine di sfruttare, tra l’altro, altre proprietà importanti. Il tè verde è infatti pure un naturale antiossidante e anti-age. Per agevolare i processi digestivi e per accelerare il metabolismo? Il tè verde può essere bevuto caldo anche tre volte al giorno. Meglio sempre senza zucchero. Al più aggiungendo un cucchiaino di miele. Specie per chi ha bisogno di fortificare la gola ed i bronchi.