Lo sport migliore per accelerare il metabolismo.

Uno dei desideri più comuni è sicuramente quello di dimagrire rapidamente, liberandosi dei chili di troppo accumulati. Per raggiungere questo obiettivo bisogna ovviamente condurre uno stile di vita sano, dedicando parte del proprio tempo all’attività fisica. Tuttavia ridurre drasticamente le calorie rallenta il lavoro del metabolismo, riducendo quindi le possibilità di raggiungere il proprio scopo. Infatti è essenziale per bruciare grassi e dimagrire velocemente e lo sport perfetto per accelerarlo si chiama CrossFit!

Che cos’è il metabolismo?

Il metabolismo è la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie per soddisfare i suoi bisogni vitali. Per mantenerlo veloce e attivo, oltre che fare attenzione a seguire una dieta sana e completa, bisogna svolgere attività fisica. Per accelerare il metabolismo, basta infatti aumentare i bisogni vitali del corpo incrementando il dispendio energetico: tante più calorie vengono bruciate, tante più calorie devono essere introdotte.

Cos’è il CrossFit?

Il CrossFit è un programma di allenamento e condizionamento muscolare che usa diversi movimenti funzionali ad alta intensità. E’ una disciplina che negli ultimi anni sta spopolando in Italia e in tutto il mondo. Il CrossFit allena il sistema cardiovascolare, migliora la condizione fisica e sviluppa le tue capacità sportive. Infatti, questo allenamento può essere visto come un programma per sviluppare la potenza muscolare, la forza, ma anche la resistenza. Con dei movimenti naturali del corpo (come spingere, sollevare, saltare o lanciare) il CrossFit insegna anche a respirare meglio, ad essere più agili e coordinati.

Il CrossFit permette di ottenere grandi risultati dal punto di vista del dimagrimento. Caratteristica principale è l’alta intensità, su cui si basa ogni seduta, in questo modo il CrossFit accelera notevolmente il tuo metabolismo, aiutandoti così a perdere peso. Infatti, nella fase centrale della lezione devi eseguire una serie di esercizi senza mai fermarti, in un tempo prestabilito.

E’ un allenamento che si adatta al livello di ciascuno, infatti, nelle sedute, puoi trovare spesso un numero di ripetizioni senza la specifica di pesi.

Per i principianti, quindi, è sufficiente seguire un certo numero di ripetizioni e imparare a prendere il ritmo.