Il furto dell’energia elettrica è molto diffuso nel nostro Paese e secondo statistiche questo accade specialmente nelle zone più povere. I posti dove si verificano questi episodi più frequentemente sono i condomini, in quanto i contatori solitamente sono posti in stanze isolate ma accessibili a chiunque.

Ecco come accorgersi e difendersi dal furto dell’energia elettrica del proprio appartamento.

Controllare sempre attentamente le bollette

Per capire come accorgersi e difendersi dal furto dell’energia elettrica del proprio appartamento, non è difficile e basta prestare attenzione ad alcune cose.

Se si nota di ricevere delle bollette di energia elettrica troppo alte, tali da non giustificare il consumo che si fa in casa, si può sospettare di essere vittime del furto.

Il contatore salta troppo spesso e senza apparente motivo

Se il tutto è accompagnato da continui salti del contatore, è proprio il caso di indagare. I salti del contatore sono causati da un picco di energia elettrica superiore al massimo consentito. L’energia che si utilizza in casa e quella eventualmente sottratta, lo fanno saltare.

La certezza del furto

Per essere certi del proprio sospetto, si procede in questo modo:

spegnere tutti gli apparecchi elettrici e tutto ciò che consuma elettricità, tranne il frigo. A questo punto, l’attività del contatore dovrebbe essere minima, se non è così, allora si può essere certi che si sta subendo un furto.

Denunciare il furto

La prima cosa da fare è andare dalle forze dell’ordine per presentare la denuncia.

È un passo importante per la propria tutela. Se le forze dell’ordine o l’ente che fornisce l’energia dovessero scoprire il reato è non si è presentata la denuncia, si potrebbe essere accusati di vendere energia elettrica a terzi.

Contattare il gestore che fornisce l’energia elettrica

Questo è l’ultimo passo da fare.

Il gestore manderà un tecnico, che provvederà a scoprire in che modo la corrente viene sottratta e sostituirà il contatore con uno nuovo.

Questo intervento non è gratis, quindi si dovrà essere certi del furto.