Le calle, o gigli del Nilo, simboleggiano la bellezza pura e l’estrema raffinatezza, il nome deriva dal greco “kalos” che vuol dire bello. Solitamente, si utilizzano durante determinate occasioni, come la Comunione, il Battesimo e anche matrimoni, non solo perché eleganti, ma rappresentano anche la purezza.

È una pianta sempreverde della famiglia delle Aracee ed è originaria dell’Africa, dove cresce spontanei nelle rive dei fiumi e il suo nome botanico è Zantedeschia. La pianta germoglia a partire dal rizoma, che ha la forma simile a una patata appiattita, fino a raggiungere altezze superiori a un metro.

La varietà aethiopica è la più diffusa in Italia, ha grandi e lunghe foglie verde brillante, le infiorescenze gialle sono racchiuse all’interno della “spata”.

Come curare le calle in vaso secche o afflosciate e quando potarle

Sono in molti a possedere una pianta di calla in giardino o in casa, anche perché non richiede particolari accorgimenti e decora ad arte lo spazio. Se coltivate nel modo giusto, possono produrre abbondanti fiori per diversi mesi.

Esistono anche le varietà colorate, la foglia che avvolge il fiore ha delle tonalità accese straordinarie, come il giallo, rosso, arancione e porpora. In linea generale, si adattano a tutti i tipi di temperature, ma temono il gelo e il freddo eccessivo.

Per vivere bene dovremmo posizionarle in una zona a mezz’ombra, evitando i raggi diretti del sole. Richiedono un terriccio umido e ricco di sostanze nutritive, tanto che sarebbe meglio concimare ogni 15 giorni, in primavera ed estate. Necessitano di innaffiature abbondanti per mantenere la terra bagnata, ma senza creare ristagni, altrimenti potrebbero marcire.

Foglie ingiallite e rovinate

Non sempre, però, le nostre calle sono in piena forma, quando le grandi foglie cominciano a seccare, a ingiallirsi, probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. Se la pianta è floscia, controlliamo se esposta in punti troppo ventosi o freddi o al contrario in pieno sole, la temperatura ideale è intorno ai 20°.

Un’altra possibile causa è un repentino cambio di temperatura, o anche quantità eccessive di acqua. Inoltre, sembra essere opportuno non disporre di troppe calle nello stesso vaso, perché la crescita potrebbe rallentare. Ogni 2 anni, per vedere la calla rigogliosa, effettuiamo il rinvaso, inserendo terriccio nuovo.

Ecco come curare le calle in vaso secche e gialle o afflosciate, controlliamo quindi esposizione, temperatura e quantità d’acqua per garantire ricche fioriture.

Quando tagliare le foglie

Le calle sono piante resistenti all’attacco di parassiti, se curate con attenzione, possono riprendersi e fiorire nuovamente. Ma se notiamo macchie strane o animaletti, diamo un taglio netto alle foglie infestate, usando attrezzi disinfettati.

Generalmente, non hanno bisogno di potature, perché le foglie ingiallite e secche tendono a cadere da sole. Solo nel caso di malattie e attacco di cocciniglia o ragnetto rosso vanno rimosse per non rovinare il resto della pianta.

