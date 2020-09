Il Comitato di Redazione vi fornisce informazioni su come curare i denti in ospedale e le 5 prestazioni odontoiatriche che il Servizio Sanitario offre gratis. Spesso ci si reca in uno studio dentistico privato e si spendono somme di denaro davvero proibitive perché si ignora di avere diritto a cure e trattamenti gratuiti. Conoscere le agevolazioni economiche che il Servizio Sanitario Nazionale assicura ad alcune specifiche categorie di contribuenti vi farebbe risparmiare molto denaro. Per poter fruire delle misure assistenziali che il Governo garantisce bisogna essere in possesso di particolari requisiti. A tal fine, rimandiamo i nostri Lettori all’articolo “A chi spettano le cure dentistiche gratuite e mutuabili?”.

Chi rientra nell’elenco dei contribuenti che hanno diritto alle cure dentistiche gratis deve semplicemente sostenere il costo del ticket sanitario. Chi invece appartiene ad una fascia reddituale modesta, ma comunque tale da non consentire l’accesso alla gratuità dei trattamenti può godere di altre agevolazioni. Nello specifico, si possono ottenere sconti e riduzioni di non poco conto che variano a seconda delle Regioni e importanti detrazioni fiscali fino al 19%. Per i redditi bassi esiste la possibilità di beneficiare dell’intervento specialistico di personale sanitario che opera all’interno di strutture pubbliche. La Redazione di Proiezionidiborsa vi spiegherà pertanto come curare i denti in ospedale e le 5 prestazioni odontoiatriche che il Servizio Sanitario offre gratis.

Come curare i denti in ospedale e le 5 prestazioni odontoiatriche che il Servizio Sanitario offre gratis

Sono sostanzialmente 5 le prestazioni odontoiatriche cui hanno diritto i contribuenti che presentano vulnerabilità sociale e condizioni economiche precarie. La prima presuppone una visita odontoiatrica e l’ablazione del tartaro ovvero quella che comunemente indichiamo come pulizia dei denti. La seconda cura dentistiche che si può ricevere gratuitamente consiste nell’estrazione dentaria.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Allo stesso modo, non comporta alcun esborso di denaro il quarto trattamento che il Servizio Sanitario offre, ossia le otturazioni e le terapie canalari. La quinta e ultima prestazione specialistica riguarda l’applicazione di protesi dentali non fisse, ma rimovibili. E per i pazienti di età inferiore ai 14 anni invece l’applicazione di apparecchi ortodontici per correggere anomalie della mandibola e compromissioni della masticazione.