L’albero di Natale assieme al presepe è una delle più diffuse tradizioni natalizie.

Negli ultimi anni ce ne sono in circolazione di tutti i tipi, grandi e piccoli, di metallo, di legno a spirale, fatti con gli adesivi.

In questo articolo spieghiamo come creare un delizioso e semplicissimo alberello di Natale ad uncinetto da regalare o tenere in casa.

Quest’albero di Natale ad uncinetto è realizzato in due versioni e con colori diversi. È semplicissimo da creare, e potrebbe essere un’idea originale per un regalo ad un’amico o a un parente.

Vediamo cosa occorre per realizzarlo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

a) cotone per uncinetto numero 5;

b) 1 uncinetto mm. 2,5;

c) filo dorato;

e) cartoncino;

f) colla a caldo.

Procedimento

Come fare il cono

Per risparmiare tempo è possibile acquistare nelle mercerie dei coni in polistirolo. Se desideriamo fare tutto da soli dando sfogo alla propria creatività possiamo crearli con del cartoncino in questo modo:

disegnare sul foglio di cartoncino un cerchio e sul cerchio ottenuto disegnare un triangolo.

Ritagliare i contorni del cerchio e del triangolo e piegare il disco facendo in modo che i lati del triangolo combacino. Posizionare i lati gli uni sugli altri in modo che il cerchio assuma la forma di un cono.

Arrotolarlo fino a quando assume la dimensione voluta.

Come fare l’alberello

Cominciare con una riga di catenelle. Prendere la misura attorno al cono realizzato regolandosi con la lunghezza della striscia sulla quale si andrà a lavorare.

Avviare 150 catenelle e partendo dalla quinta catenella dall’uncinetto lavorare il primo giro.

Come creare un delizioso e semplicissimo alberello di Natale ad uncinetto da regalare o tenere in casa

Primo giro

5 catenelle e una maglia alta nella sesta catenella contando dalla maglia sull’uncinetto.

In questo modo realizzeremo un motivo a “V” con una maglia alta, due catenelle e una maglia alta.

Proseguire saltando due catenelle di base e ripetere il motivo a “V”.

Lavorare per tutto il giro in questo modo.

Secondo giro

Nel secondo giro lavorare all’interno di ciascun motivo a “V” due maglie alte, due catenelle, due maglie alte.

Terzo giro

All’interno dello spazio di due catenelle sottostante lavorare sette maglie alte.

Quarto giro

Prendere il filo dorato e lavorare una maglia bassa, sopra ciascuna maglia alta del giro precedente.

Nella quarta maglia alta lavorare tre catenelle chiudendole nella stessa maglia.

Continuare il lavoro ripartendo dal primo giro.

Come dare forma all’alberello

Arrotolare la striscia ottenuta sul cono incollandola con la colla a caldo.

Più lunga sarà la striscia e più arricciato verrà l’albero.

La rifinitura con il filo dorato e le tre catenelle chiuse nello stesso punto creano l’effetto decorativo dell’alberello.