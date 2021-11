Chi pensa che il momento migliore per gustare un ottimo piatto di pesce sia l’estate sbaglia di grosso. Sono tantissimi i pesci che è possibile acquistare in questo periodo dell’anno e cucinare in maniera impeccabile.

Basta, semplicemente, seguire questi imperdibili segreti per cucinare divinamente tutti questi pesci di novembre facendone esplodere il gusto. La scelta è davvero molto vasta, ma questa guida intende raccogliere una selezione dei migliori modi per preparare un pesce protagonista di molte tavole. Infatti, altro che orata e ombrina, ecco i 7 modi migliori per cucinare prelibati branzini al forno o in padella, da conoscere subito.

Questo pesce è davvero molto gustoso e al tempo stesso nutriente, perfetto per sperimentare tutta la propria abilità in cucina.

Un branzino da far leccare i baffi

Non solo si tratta di un pesce molto versatile per gusto, ma è pure semplice individuare ed eliminare le lische, perché sono abbastanza grandi. Non è necessaria, quindi, neppure troppa fatica nella fase di pulitura. Il branzino metterà d’accordo proprio tutti, perché la sua delicatezza di sapore lo rende un alimento perfetto anche per i più piccoli.

Tra le regioni che possono vantare ottime ricette con il branzino figurano, ovviamente, la Liguria, la Toscana e persino la Campania. Al cartoccio, in forno, al vapore o alla brace, ecco i migliori modi di tirar fuori il massimo gusto da questa materia prima eccezionale.

Il branzino al cartoccio è una delle ricette più apprezzate. Basta solo farcirlo con odori come rosmarino, aglio, pepe nero, origano e cipolla e bagnarlo con del vino bianco. Poi, andrà chiuso in una carta per cotture di questo tipo e inserito in forno a 200 gradi per un quarto d’ora. Una cottura veloce a fronte di tantissimo buon gusto.

Questo pesce, però, è ottimo anche in umido, soffritto con cipolla e carote e impreziosito da un po’ di passata di pomodoro e peperoncino.

E non finisce di certo qui

Ottimo anche il branzino in crosta di patate e al forno. In questo caso, un’ottima idea è abbinarlo a questa salsa che accompagna divinamente carne e pesce e regala un gusto raffinato pure alle verdure.

Il branzino al vapore non solo è facilissimo da preparare, ma è pure veloce perché cuoce in circa 10 minuti.

Infine, poi, abbiamo il branzino in crosta di sale, all’acqua pazza o gratinato, uno più buono dell’altro.