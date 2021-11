Uno dei videogiochi di maggior successo nella storia. 200 milioni di copie vendute nel Mondo. Ideato in Svezia nel 2009. Un fenomeno di massa cresciuto con il passare degli anni. Divertimento assoluto per i ragazzi, ma non solo. Anche gli adulti ne hanno apprezzato le qualità. Addirittura, è stato giudicato come uno dei giochi più influenti dell’ultimo decennio.

Insomma, un trionfo assoluto, che ha portato una pioggia di soldi inimmaginabile a Markus Persson, l’ideatore di Minecraft. Videogioco nel quale ci si può muovere nella realtà virtuale simulando tutto ciò che incontriamo nella realtà. Senza un fine ultimo, un obiettivo, un nemico da sconfiggere o una coppa da alzare. Un gioco seriale che non ha mai fine e che è diventato compagno di giornate per tutti coloro che lo utilizzano quotidianamente. In Minecraft, una delle prime cose da fare, esattamente come nella vita reale, è avere una casa. Il virtuale, però, ci permette di costruirla come vogliamo, cosa non sempre possibile nella realtà. Andiamo a vedere come fare in pochi passaggi.

Come costruire una casa su Minecraft in pochissimi minuti e con qualche semplice trucco

Innanzitutto, la prima cosa da scegliere sono i materiali. Si può decidere di privilegiare il legno per l’estetica o andare su pietra e mattoni per costruirne una più robusta che possa resistere alle intemperie e ai nemici. Selezioniamo il materiale che più ci aggrada e iniziamo la costruzione. Premiamo il tasto E, e iniziamo. In quello spazio potremo anche decidere gli strumenti da utilizzare per la costruzione. Successivamente, andiamo a progettare la casa, partendo dalle dimensioni. Fondamentale è la scelta del luogo su cui costruirla. Importante sarebbe non metterla in uno troppo isolato, per evitare che sia facile da assaltare da parte dei nemici. Anche le dimensioni non dovrebbero essere eccessive. Un quadrato di sette o otto centimetri di lato dovrebbe essere più che sufficiente. Poi dobbiamo decidere l’altezza. Un paio di piani è consigliabile.

Porte e finestre

Dopo aver scavato per mettere i blocchi di pietra, iniziamo a disporli lungo tutto il perimetro quindi iniziamo ad alzare la casa. In seguito, sceglieremo i materiali per il pavimento e pure quelli per porte e finestre. Possiamo decidere di metterne di più al piano superiore, usando dei vetri robusti. Anche se la casa non venisse costruita in luogo isolato, dovremmo prendere le giuste accortezze per evitare che possa essere presa d’assalto da nemici e mostri. Per quello suggeriamo di fare un tetto molto spiovente, in modo da evitare invasioni dall’alto. Altra cosa fondamentale è l’illuminazione esterna, anche in questo caso per renderla più sicura. Luci rivolte sia verso la casa, sia verso il territorio circostante per un controllo migliore.

Come costruire una casa su Minecraft in pochissimi minuti e con qualche semplice trucco, veloce ed efficace, per garantire sicurezza e confort. In un gioco in cui il divertimento è assicurato, ma, come nella vita reale, in cui è giusto prendersi determinate accortezze, per scongiurare gli imprevisti.