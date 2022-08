Come costruire la fiducia in se stessi in 6 passaggi che ci porteranno a raggiungere i nostri obiettivi

Il lockdown ha messo il Mondo interno in letargo e molti hanno affrontato o stanno affrontando una nuova normalità.

Che il Mondo rimanga lo stesso o meno, dobbiamo ricostruire la nostra fiducia in noi stessi. Dobbiamo farlo per noi e per il Mondo.

La fiducia in se stessi è una qualità importante, specialmente durante periodi come la pandemia. Ma come costruire la fiducia in se stessi?

Ci aiuta ad aprire nuovi orizzonti quando quelli vecchi sono improvvisamente bloccati e ad adattarci a circostanze sconosciute.

Ma anche al di là della pandemia, la fiducia in se stessi è importante. Può essere il motore della nostra crescita ecco perché vedremo alcuni suggerimenti per accrescerla.

Come costruire la fiducia in se stessi in 6 passaggi che ci porteranno a raggiungere i nostri obbiettivi

Il primo passaggio è avere fiducia in noi stessi. A rigor di termini, la fiducia in se stessi è una forma speciale di conoscenza di sé in cui capiamo meglio noi stessi come esseri umani e diventiamo più consapevoli.

A volte la fiducia in se stessi è anche equiparata al rispetto di sé. Questo implica che ci rispettiamo a vicenda per la nostra personalità e le nostre capacità. E tutto questo senza alcuna influenza esterna.

Ed è qui che entra in gioco la fiducia in se stessi: perché se siamo persone consapevoli di noi stessi e delle nostre capacità, allora conosciamo anche i nostri limiti.

Quando si tratta di mettersi in mostra, invece, questo limite manca. Inoltre, molte persone con accenti di carattere narcisistico spesso non sono affatto sicure di sé. Di solito sono molto insoddisfatte di se stesse e cercano di migliorarsi svalutando i loro simili.

Il secondo passaggio è fare dei complimenti a noi stessi. Diciamo a noi stessi che facciamo del nostro meglio ogni giorno, che siamo grati per ciò che abbiamo.

Frasi del genere aiuteranno il nostro cervello a lasciar andare le convinzioni negative e a creare un nuovo percorso neuronale per dei bellissimi nuovi pensieri. Con affermazioni positive, potremo migliorare ogni giorno il nostro umore.

Il terzo passaggio è confrontarci meno con gli altri. Il filosofo Sören Kierkegaard sapeva già che il confronto è la fine della felicità e l’inizio dell’infelicità.

Ecco perché è stato dimostrato che non va bene per noi confrontarci con gli altri, specialmente con le persone sui social media. La nostra fiducia in noi stessi dovrebbe basarsi solo su noi stessi e non sul confronto.

Pochi sanno che anche camminare scalzi fa bene alla nostra autostima.

Altri 3 passaggi

Come costruire la fiducia in se stessi in 6 passaggi; vediamo gli altri tre.

Dobbiamo essere consapevoli dei nostri punti di forza e di debolezza. In questo modo sapremo anche quando chiedere aiuto agli altri e cosa, invece, possiamo facilmente fare da soli. Prendiamoci del tempo per scrivere tutte le cose in cui siamo bravi e per le quali gli altri ci apprezzano.

Il quinto passaggio è accettare i complimenti. Molti invece fanno il contrario: respingono i complimenti. Se capita anche a noi, proviamo qualcosa di nuovo: accettiamo il complimento, ringraziamo e siamo felici di questo.

L’ultimo passaggio: aumentiamo la fiducia attraverso lo sport. I progressi e il successo sportivo ci danno la buona sensazione di poter lavorare su noi stessi e avere successo.

