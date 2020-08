Come controllare se le cartelle esattoriali sono state cancellate? Esiste un modo per accertare l’eventuale cancellazione della cartella di pagamento? Come si può esser certi che non vi siano pendenze sul proprio conto relative a mancati pagamenti o somme da corrispondere? Esiste un modo per appurare lo stato dei propri pagamenti nei riguardi del Fisco che il team di ProiezionidiBorsa vi illustra per consentirne l’utilizzo.

Che cosa è una cartella di pagamento

La ricezione di una cartella di pagamento non rappresenta mai una buona novella per il contribuente che la riceve. Tuttavia, essa descrive una pendenza nei riguardi del Fisco per la mancata corresponsione di alcuni pagamenti. La cartella esattoriale, è atto amministrativo la cui finalità risiede nella riscossione della somma indicata. Solitamente l’onere di notifica della cartella si affida ad un concessionario secondo quanto stabilisce l’art. 25 del D.P.R. 602/73.

In quali casi non si deve pagare le cartelle di pagamento?

Sembrerebbe che alla ricezione della notifica non ci siano soluzioni alternative al pagamento. Tuttavia, non è sempre così perché, per alcune cartelle esattoriali, il contribuente non è più tenuto al saldo relativo alla stessa. Esistono, infatti, alcuni vizi di forma che rendono nulla la cartella come si indica qui. A tali vizi di forma si aggiungono anche eventuali provvedimenti governativi che concedono un condono. Un esempio è rinvenibile nell’art. 4 del D.L. n. 119/18. Esso prevede un vero e proprio annullamento automatico delle stesse da parte del Fisco per le cartelle di importi inferiori a € 1.000. In questi casi, come controllare se le cartelle esattoriali sono state cancellate?

Possibili soluzioni per effettuare il controllo

Il modo migliore per verificare l’eventuale cancellazione delle proprie cartelle può essere quello di accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In quest’area è possibile richiedere una copia dell’estratto di ruolo attraverso al compilazione del Modello RD1. Una volta che l’interessato compila ed invia la richiesta, può ottenere un’analisi dettagliata della propria situazione contributiva. Se, al contrario, si registrasse una mancata cancellazione della cartella dopo il pagamento, allora il contribuente può segnalarlo. In questo caso si può procedere inviando una raccomandata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, oppure una PEC o recandosi direttamente presso gli uffici. Ecco come controllare se le cartelle esattoriali sono state cancellate.