Come conquistare un uomo o una donna secondo gli antichi romani: 5 sensazionali regole valide ancora oggi

Nulla di ciò che esiste oggi è totalmente nuovo. Persino le abitudini del corteggiamento sono, entro certi limiti, universali. Ne è la prova il manuale del corteggiamento più in voga nell’antica Roma.

Si tratta dell’Ars amatoria del celebre poeta Ovidio. Un vero e proprio componimento realizzato in versi che, in 3 libri, racconta prima i trucchi ed i segreti per conquistare una donna, e poi un uomo. Incredibile pensare che queste dritte hanno circa 2.000 anni, e che alcune di queste siano ancora valide per sapere come conquistare un uomo o una donna per farli innamorare. Vediamo quali.

Saper parlare e presentarsi

Il libro conta decine di metodi e di trucchi utili da applicare. Ma ce ne sono almeno 5 che sorprendono per la loro attualità, confermata da molti esperti in ambito di relazioni. Alcuni sono estremamente pratici e strategici: uno dei più importanti è quello di guadagnare la simpatia dall’amicizia più stretta della persona corteggiata. È bene farsi stimare e se possibile portarle qualche omaggio. In questo modo quando si troverà a consigliare alla persona corteggiata, non potrà che parlarle bene di noi.

Molto utile è frequentare i luoghi urbani di aggregazione per dimostrare la propria partecipazione alle dinamiche del mondo. Per gli antichi romani gli spettacoli pubblici erano le migliori occasioni per socializzare. Oggi il mondo non è poi così cambiato. Una volta ottenuta la scusa per conversare, per Ovidio è essenziale saper parlare e ragionare di qualsiasi argomento; non annoiare o risultare banali è un ottimo metodo per fare bella impressione. Ben venga una qualche forma di lieve contatto fisico, può aiutare nel creare una complicità maggiore.

Un segreto per Ovidio sono i doni. L’importante è che siano ben scelti. Possono tranquillamente essere modesti e non così numerosi, purché siano personalizzati e significativi. Una poesia ben scelta è uno dei doni più apprezzati, secondo Ovidio.

Come conquistare un uomo o una donna per farli innamorare

Il poeta ci parla anche dell’eleganza del seduttore: certamente la cura del corpo è importante, senza però eccedere nella mania. Per gli uomini la barba ed i capelli devono essere presentabili ed ordinati a prescindere dallo stile. Questo vale anche nel vestiario, ovviamente. Inoltre, per il benessere fisico è sempre bene ricorrere alle terme. Proprio in questo luogo si nascondeva un segreto ancora utilizzato da tantissimi per ottenere un corpo tonico ed in forma.

Quello che ci regala Ovidio è tipicamente un gioco letterario. Non può garantire con certezza assoluta i risultati. Soprattutto, è molto utile il consiglio finale. Qualsiasi persona può essere conquistata. Ma se risulta evidente il no, è inutile procedere nel tentativo. D’altronde il mondo è pieno di possibilità.

Certo un po’ di emozioni forti non possono mancare in una relazione. Potremmo proporre alla nostra controparte un viaggio alternativo verso il ponte tibetano più alto e lungo al Mondo: non bisogna andare lontano, visto che nel giro di pochi mesi sarà ultimato presso uno dei borghi più belli d’Italia, Sellano.