Le noci, sia quelle italiane che quelle americane Pecan, sono molto conosciute, in quanto ricche di proprietà benefiche per l’organismo. Inserendo 3 noci all’interno della dieta, esse permettono di controllare non solo la pressione del sangue. Ma anche il colesterolo, prevenendo il rischio cardiovascolare e l’ipertensione in quanto sono molto ricche di grassi buoni come Omega 3. In questi mesi estivi, ora si ha meno voglia di cucinare e appesantire la digestione di famiglia con piatti troppo ricchi. Dunque per assumere quotidianamente 3 deliziose noci Pecan intere o a pezzetti, basta aggiungerle alle vostre insalatone per il pranzo in ufficio. Oppure spezzettarle nello yogurt della prima colazione.

Come migliorare la chioma con l’olio di noci

Dieta, abbronzatura e capelli al top, con le noci. Le noci infatti, sono anche un’alternativa ecosostenibile ed economica all’utilizzo di prodotti chimici per la cura dei capelli. Se volete invece dei riflessi mogano per illuminare i capelli scuri, l’infuso concentrato di mallo di noce si rivela un’ottima alternativa al classico henné. Il composto in polvere di mallo di noci si può acquistare in erboristeria. Oppure si può farlo da soli, essiccando le foglie fresche e poi macinandole con il macinino da caffè. Mettendolo a bollire con un po’ d’acqua, si realizza un impasto che deve stare in posa sui capelli per un quarto d’ora prima di essere sciacquato.

Basta invece un massaggio con olio di noci da applicare ai capelli prima dello shampoo per ottenere un effetto rivitalizzante e nutriente.

Abbronzatura da sogno? Le noci sono il rimedio per te!

Dieta, abbronzatura e capelli al top con le noci. L’olio di noci, in quanto ricco di vitamina C ed E, è un prodotto che può favorire l’abbronzatura estiva. Si può acquistarlo facilmente in erboristeria o online. E’ meglio applicarlo sulla pelle per stimolare la melanina quando l’abbronzatura è già avviata e non arrossata. Per questo bisogna usare l’olio di noci con moderazione e con prudenza.