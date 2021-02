Molto spesso, dopo essere stati al supermercato, ci si rende conto di aver dimenticato di acquistare un ingrediente per la cena. Altre volte ci si scorda addirittura di portarsi dietro la lista della spesa. In ogni caso, queste dimenticanze obbligano a cambiare i propri piani. Oppure a ripetute visite al centro commerciale. Pianificare correttamente le compere settimanali è invece molto importante per evitare sprechi di tempo e denaro. Vediamo quindi come compilare la lista della spesa perfetta per non dimenticare nulla al supermercato.

Un modello precompilato

Per non dimenticare nulla è buona regola preparare una lista generale con tutti gli articoli che normalmente acquistiamo. Insomma, un riepilogo di tutti i prodotti che possono servire in casa. Suddiviso in alimentari, bevande, surgelati o articoli per la casa. Settimanalmente si andrà a contrassegnare quello che manca in modo da poterlo comprare alla prima visita al supermercato. Questo modello potrà essere cartaceo o magari potremo salvarlo sul nostro cellulare. Un ottimo modo per evitare di dimenticarlo quando si esce per le compere.

Facciamo attenzione a frigo e dispensa

Vediamo ora come compilare la lista della spesa perfetta per non dimenticare nulla al supermercato ed evitare sprechi. Talvolta capita infatti di veder scadere alcuni prodotti perché non si sapeva come consumarli. Per evitare questi sperperi è buona norma controllare periodicamente la dispensa ed il frigorifero. Con l’aiuto di un buon ricettario sarà facile scoprire come usare gli alimenti che stanno per scadere. Non dimentichiamo poi di annotare gli ingredienti necessari sulla nostra lista. Evitare gli sprechi è un ottimo modo per risparmiare e dare valore alle proprie entrate.

La tecnologia può aiutare anche nella gestione degli acquisti alimentari. Su Internet sono disponibili diverse applicazioni mobili da usare per appuntare i beni da comprare. Oppure modelli predefiniti da stampare e tenere sempre a portata di mano. Un aiuto nella gestione della famiglia per non dimenticare le esigenze di nessuno. Come gli ingredienti per una ricetta consigliata da un amico, nuovi utensili per la casa o la cancelleria per i bambini.