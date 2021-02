Dopo lunghi anni di lavoro, per tutti arriva prima o poi il momento dell’agognata pensione. Oltre a potersi dedicare ai passatempi preferiti, i pensionati devono però fare i conti con le proprie finanze. Gli assegni previdenziali, infatti, sono spesso più bassi rispetto allo stipendio che si percepiva durante l’attività professionale. Questo problema è destinato a diventare sempre più serio con il passare degli anni. Il passaggio al metodo di calcolo contributivo sta infatti rendendo i trattamenti INPS sempre più poveri.

Inoltre, le carriere discontinue, tipiche di questi tempi, sono la causa di un montante contributivo in costante calo. Insomma, chi non è corso ai ripari attivando un piano pensionistico integrativo, potrebbe ricevere una pensione insufficiente. Per questo motivo è importante pianificare al meglio le proprie spese. Vediamo quindi gli errori a cui fare attenzione per non abbassare il valore della propria pensione.

Come gestire la liquidazione

Al momento di andare in pensione, il datore di lavoro deve provvedere a liquidare il trattamento di fine rapporto. Probabilmente in futuro saranno pochi i pensionati a ricevere un importante assegno di liquidazione. Chi ha aderito ad una polizza integrativa, infatti, spesso destina questo importo ad aumentare il futuro assegno previdenziale.

Coloro i quali hanno cambiato spesso datore di lavoro, invece, riceveranno una cifra più bassa. Proporzionale agli anni di permanenza presso l’ultima azienda. Indipendentemente dall’importo, è importante evitare di spendere troppo velocemente questi soldi. Certo, dopo anni di sacrifici, una macchina nuova o una vacanza di lusso possono fare davvero piacere. Bisogna però considerare che le pensioni sono spesso esigue e alcuni costi aumentano di molto con l’età. Le spese sanitarie possono incidere significativamente e qualche risparmio può certamente aiutare.

Gli errori a cui fare attenzione per non abbassare il valore della propria pensione

Alcune statistiche rivelano che i più assidui acquirenti di biglietti della lotteria o giochi a premi sono proprio i pensionati. Una vincita per aiutare un figlio o far studiare i nipoti è un sogno per molti anziani ma questa abitudine è controproducente. Statisticamente, infatti, chi gioca spende molto più di quanto riesca a guadagnare. Abbassando così inutilmente la già esigua pensione. Insomma, gli errori a cui fare attenzione per non abbassare il valore della propria pensione sono molto comuni. Si tratta di comportamenti che rischiano di pesare significativamente sulle finanze familiari.

Impedendo alle persone di curarsi adeguatamente o di provvedere a necessità impreviste. Chi fosse ancora in età lavorativa può certamente pensare al futuro cercando di risparmiare mensilmente accantonando delle piccole cifre. Oppure potrebbe riflettere su quali strategie usare per massimizzare l’importo della futura pensione. Abbiamo recentemente trattato un aspetto poco conosciuto per ottenere un assegno più elevato.