San Valentino è quasi alle porte, ma non solo per gli esseri umani, anche per i nostri amici a quattro zampe. Ma come capire quando un cane è innamorato? Esistono delle azioni che ci dicono quando un cane è in love. Ovviamente l’innamoramento di cui parliamo oggi è rivolto ad un altro cane, e non al suo padrone.

Quante volte magari si va al parco con il proprio cane e lo si vede poi giocare con un altro cane? Molto spesso. Ma come capire quando un cane è innamorato? Magari stava semplicemente giocando. Però il fatto che anche i cani provino dei sentimenti di affetto questo è certo.

Il comportamento canino

Come ha spiegato all’ANSA la Dottoressa Sabrina Giussani, medico veterinario esperto in comportamento animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A, vi sono moltissimi studi che testimoniano la capacità da parte dei cani di distinguere le emozioni positive da quelle negative. Mentre invece la preferenza è determinata dal comportamento.

Ad esempio due cani possono dimostrare il loro affetto profondo dandosi dei baci sul muso, sugli occhi e sulle orecchie. Non sono sull’attenti, infatti le loro orecchie sono rivolte indietro e la coda si muove in modo energetico, creando un cerchio. Mettendo così le basi del corteggiamento.

Quando sono piccoli amano giocare assieme, amano correre assieme, ma anche giocare con altri cani. Crescendo, un po’ come anche gli esseri umani, si lasciano alle spalle il gioco e cambiano. Quindi magari amano scoprire il mondo assieme e annusare in giro. Da anziani invece amano fare lunghe passeggiate uno al fianco dell’altra.

Se quindi si dovesse mai assistere a delle scene di questo tipo: il nostro cane è semplicemente innamorato. Ma dulcis in fundo, anche i cani soffrono per amore. Infatti se si vede il cane spesso triste, che mangia poco e che vuole sempre uscire è perché vuole raggiungere la sua dolce metà.

