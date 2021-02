Se siamo alla ricerca di un secondo piatto super economico ma gustoso, ecco le polpettine con ricotta e tonno. Sono anche abbastanza veloci da preparare. Una variante alle classiche polpette di tonno, con l’aggiunta della ricotta, che piace molto ai nostri bambini. Parliamo di ricotta vaccina tradizionale, ma apriamo anche alle varianti alternative. Allo stesso modo, suggeriamo il formaggio grattugiato, possibilmente padano o reggiano. Vediamo queste polpettine adorabili nella ricetta dei nostri Esperti di cucina.

Le polpettine con ricotta e tonno

Un secondo piatto super economico ma gustoso, partendo dagli ingredienti delle polpettine, facendone una quindicina:

200 grammi di tonno in scatola;

170 grammi di ricotta;

70 grammi di pangrattato;

2 uova;

formaggio grattugiato;

sale e pepe;

prezzemolo;

olio di semi per la frittura.

La preparazione delle polpettine

Ecco la preparazione delle nostre polpettine:

prendiamo una ciotola e uniamo la ricotta, il formaggio grattugiato e il tonno che avremo ridotto in pezzetti molto piccoli;

aggiungiamo del prezzemolo tritato, anche surgelato, circa 5 grammi, metà del pangrattato e le uova. Mescoliamo tutti gli ingredienti, regoliamo di sale e aggiungiamo proprio un pizzico di pepe;

l’impasto deve essere morbido, ma non troppo, così da permetterci di formare delle polpettine di 25/30 grammi cadauna. Se troppo duro, aggiungiamo magari del latte. Al contrario, suggeriamo ancora pangrattato e formaggio grattugiato. Consigliamo di bagnarci prima le mani, per formare meglio;

passiamo le polpette, schiacciandole leggermente, nel pangrattato restante, scaldando nel frattempo il tegame con l’olio;

friggiamone non più di 3 alla volta, girandole in modo che si colorino perfettamente;

scoliamole e passiamole nella carta assorbente e serviamole a tavola ancora calde.

Ne approfittiamo per suggerire la lettura dell’approfondimento su come completare con gusto il nostro pranzo. Le crepes alle mele si sposeranno benissimo alle nostre polpettine, per una cena diversa dal solito e molto piacevole.

