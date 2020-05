Acquisizioni in vista per Tamburi Investment Partners e potenziale rialzista di circa il 100%

Acquisizioni in vista per Tamburi Investment Partners? Potrebbe essere questa la strategia della società che, come ha dichiarato la CEO Gritti, dispone di 200 milioni di euro di liquidità e potenzialmente di quasi 70 milioni di euro dall’esercizio dei warrant in scadenza a giugno, risorse allocate sia sul portafoglio esigente che su nuove operazioni.

La società, quindi, potrebbe trarre profitto della Fase 2 sfruttando il fatto che settori molto impattati come retail e turismo vedranno un forte consolidamento perché le aziende più deboli non saranno in grado di superare la crisi.

Un esempio di questo tipo è quanto sta accadendo con OVS, di cui Tamburi Investment Partners è principale azionista, che non esclude operazioni di acquisizione per rafforzarsi.

Come ha dichiarato Gianni Tamburi

“Come azionisti di OVS siamo pronti a sostenere il management per fare nuove acquisizioni di tutte quelle insegne che di fronte alla crisi preferiscano passare la mano e assicurare i posti di lavoro”.

Gli analisti vedono molto bene questa strategia tanto che il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Acquisizioni in vista, ma dove acquistare Tamburi Investment Partners in Borsa?

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 27 maggio a 5,81€ in rialzo dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale, complice anche il segnale del BottomHunter, è rialzista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 6,377€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 8,223€. La massima estensione del rialzo si trova in area 10€.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della situazione nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,247€.

Approfondimento

Per la scheda tecnica del titolo Tamburi Investment Partners si rimanda qui.