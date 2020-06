È l’epoca dello smart-working.

Chi ha la fortuna di aver mantenuto il proprio lavoro potendo svolgerlo da casa, ha probabilmente attraversato diverse fasi. L’entusiasmo si alterna allo scoraggiamento:

Fantastico! Posso lavorare in pigiama!

È terribile, non riesco a mettere un limite e finisco per lavorare 24 ore!

Mi chiamano a tutte le ore e non so dire di no.

Che meraviglia non dover affrontare il traffico.

Mi alzo presto, faccio workout… Prima la colazione. Anzi, dopo. Potrei caricare la lavatrice…

Oggi non riesco a concentrarmi.

Come evitare di disperdere tempo ed energie, come aumentare la produttività se lavori da casa?

Ecco alcuni consigli che ti sorprenderanno per la loro semplicità ed efficacia.

Vestiti! È vero, anche in caso di meeting, nessuno ti vedrà dalla vita in giù. Ma la tua predisposizione mentale cambierà se scegli con cura l’abbigliamento, comodo ma ordinato. Affronterai il lavoro con più serietà e concentrazione.

La nostra mente a volte va ingannata per spingerla a dare di più!

Il cambio d’abito aiuta anche a difendere quei preziosi limiti tra la vita domestica e quella professionale.

Per lo stesso motivo, cerca di designare uno spazio di lavoro. Non è necessario avere un ufficio, basta una postazione funzionale da mantenere ordinata. E se possibile, lontana dalle distrazioni.

Fai una lista delle cose da fare in ordine di priorità.

La to-do-list è un elenco potenzialmente infinito, ma puoi ottenere molto imponendoci questo criterio. Ordina i compiti per priorità e calcola ragionevolmente il tempo necessario per ciascuno.

Una volta nel flusso, non vuoi lasciar spazio a indecisione e ripensamenti. Quindi scrivi anche le attività brevi o per cui pensi non serva un promemoria. Anche se non dovessi completare la lista, arriverai alla fine dell’orario lavorativo sapendo di aver dato il massimo!

Queste regole valgono sempre, ma ancora di più per aumentare la produttività se lavori da casa.

Disattiva le notifiche di social network, app e dispositivi che non usi per lavoro.

Spegni ogni possibile distrazione. Della musica di sottofondo può aiutare, radio e TV un po’ meno.

Ricordati di fare delle pause! Programmale in anticipo e fa che siano vere pause. Non mangiare davanti allo schermo. La pausa serve alla mente e al corpo, dedica qualche minuto a muoverlo e distenderlo. Può essere utile usare un timer per evitare di sforare, senza costantemente controllare l’orologio, o peggio, lo smartphone!

Non trascurare famigliari, conviventi e animali domestici.

Non devono intromettersi nelle caselle di tempo dedicate al lavoro. Perché sia possibile riserva momenti esclusivamente per loro, proprio come faresti se lavorassi fuori casa.