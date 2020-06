Quali sono i migliori operatori telefonici per smartphone in circolazione? È un po’ come il mercato libero per le forniture di gas e luce. All’inizio esistevano solo pochi operatori telefonici, ma adesso sembrano crescere come i funghi. E come facciamo a capire qual è il migliore per il nostro smartphone? Dobbiamo forse provarli tutti? Direi di no. Alcuni ci attraggono come il canto delle sirene. Ma in questo caso non si è attratti da donne bellissime ma da sconti, giga illimitati, minuti e messaggi. Ogni operatore attua delle strategie e offre al cliente vari pacchetti. Agli operatori della vecchia guardia come può essere Tim, Vodafone e Wind oggi si aggiungono dei nuovi che possono essere Iliad, Fastweb, Ho. e Postemobile.

La risposta è data dall’ultimo report di OpenSignal, con dati relativi agli ultimi 90 giorni e frutto di due miliardi di misurazioni fatte con circa 800 mila dispositivi su reti 4G. L’operatore con maggiore velocità pura e semplice è Wind 3. Quello invece che funziona meglio con i giochi online e le chiamate internet è Vodafone.

Dal report emerge che gli operatori italiani stanno crescendo moltissimo, soprattutto Wind 3, che ha colmato moltissime lacune. Wind si è fusa con 3 e forse grazie a questa fusione è riuscita a colmare le lacune. Il nuovo brand unico consumer per la telefonia mobile e fissa di CK Hutchison in Italia, che oltre ad avere una proposizione commerciale unica per i nuovi clienti, assorbe i già clienti degli ex brand Wind e 3 senza modifiche contrattuali ma con alcune novità.

Un’altra crescente tecnologia è quella del 5G che però al momento è disponibile sono per i clienti Tim e Vodafone. Il 5G è una nuova generazione di telefonia che ovviamente segue il 4G. Le prestazioni del 5G superano di gran lunga quelle del precedente e metteranno in discussione la visione di internet che abbiamo vissuto fino ad ora.