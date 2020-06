Anche se qualche Governatore dice che non servono, le città italiane sono piene di gente in giro con la mascherina anti Covid-19. Ed è con questa protezione, rafforzata dai guanti, che ci accolgono in tutti gli esercizi commerciali. Col caldo però diminuisce la soddisfazione per la componente fashion della nostra barriera e aumenta la legittima preoccupazione per il benessere della nostra pelle, sfregata per tante ore dalla fascia in carta, tessuto o gommapiuma leggera. Brufoli e arrossamenti e irritazioni saranno il cruccio di questa lunga estate con guanti e ‘museruola’. Cosa fare allora? La parola d’ordine è combattere con le armi giuste.

Per le mani, scegliere i guanti giusti

Per prevenire l’irritazione e la sudorazione delle mani, sostituire i guanti monouso in silicone con quelli in nitrile, una gomma sintetica. (Reflexx è una delle marche migliori). Si può scegliere tra quelli con polvere di mais ogm free per facilitare la calzata. Per le pelli sensibili meglio quelli senza polvere, aggiungendo da soli un po’ di talco.

Irritazione da mascherina, come alleviarla

Per combattere la formazione di brufoli da mascherina in farmacia si trovano moltissime creme all’aloe provenienti da coltivazioni biologiche, creme specifiche come Uriage crema oppure Centella sensitive cica-creme. La crema Kerodex è una barriera idrorepellente forte. E’ottima anche quando si va dal parrucchiere, per ridurre le reazioni di contatto con le tinte sul viso già provato, va applicata sul perimetro.

Per i casi più gravi, il lavaggio Pergam fluido mat accompagnato da Pergam sos gel, risolve in pochi giorni: si trovano su Amazon o nei centri estetici. Per chi soffre di dermatite seborroica invece la soluzione migliore è il liquido Kouriles, che si trova in farmacia e crea una pellicola protettiva e riparatrice. Sempre in farmacia si trova la crema Avène Antirougeurs forte in leggera colorazione verde, per chi si ritrova il viso gonfio con problemi di couperose, . Per i problemi più persistenti abbinati ad allergie a componenti chimici, ci si può rivolgere alle farmacie sul territorio che possiedono un laboratorio galenico e possono preparare una crema fresca su misura.

Irritazione da elastici

Un altro fastidioso problema che si fa sentire dopo pochi giorni è quello dell’irritazione da elastici dietro le orecchie. Se non volete passare alle mascherine con i lacci, potete ricoprire gli elastici nel punto in cui toccano la pelle con dei pezzetti di cerotto in silicone (Compeed in farmacia). La zona irritata può essere massaggiata con olio di mandorle.

Detergenti e maschere fai da te per l’irritazione da mascherina

Dopo una giornata con mascherina, bisogna perdere qualche minuto in più per la detersione, evitando struccanti aggressivi o salviette alcoliche. Meglio acque micellari o l’olio detergente per neonati Mantovani e Johnson. Per una sensazione di freschezza dopo le giornate a volto semicoperto, si può risparmiare facendo in casa una maschera. Basta frullare la polpa del cetriolo o la parte bianca dell’anguria.