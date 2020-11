Oggi vogliamo fornire delle utili informazioni su come aumentare il numero di followers su Instagram. Così come gli altri social anche quest’ultimo viene spesso utilizzato nella vita personale ma anche lavorativa. Proviamo, dunque, a capire perché avere molti followers su Instagram è così importante.

Perché avere followers è importante

Accade spesso che l’utilizzo di Instagram sia legato alla promozione di un brand o di un prodotto. Teniamo presente che il branding può essere anche “personal” e che quindi si riferisce alla promozione della propria immagine. Ad esempio l’influencer Chiara Ferragni è stata la prima al mondo a concepirne queste potenzialità. Ebbene oggi molti si affidano proprio a lei per generare un traffico redditizio, aumentare le conversioni o incrementare l’audience engagement.

Vediamo quindi come fare ad aumentare il numero di followers su Instagram.

Semplicità del profilo

Per prima cosa è necessario scegliere un nome utente semplice e una buona foto profilo. Suggeriamo, inoltre, di scrivere una biografia accattivante che, possibilmente, rimandi a un sito o a un blog e di impegnarsi nella scrittura di copy creativi. Infine, i contenuti devono essere di ottima qualità. Dunque, è importante creare immagini che abbiano un forte impatto visivo.

Calendario editoriale

Realizzare un calendario editoriale aiuta a creare engagement di qualità. È bene ricordare che la pubblicazione non deve essere casuale. Dunque, bisogna sempre avere una programmazione chiara sia per quel che riguarda i contenuti che per le date e gli orari in cui diventeranno visibili.

È utile rammentare che i post su Instagram si possono programmare anche grazie allo strumento denominato “Creator Studio di Facebook”.

L’importanza degli hashtag

Ancora, è fondamentale seguire i trend e scegliere hashtag che convertono le attenzioni verso il nostro profilo. In altre parole, si ha molta più probabilità di essere visti se si sceglie un hashtag che non sia troppo popolare. Ad esempio, l’hashtag #love ha un numero spropositato di contenuti collegati, per cui è più difficile farsi notare fra tanti.

Infine, bisogna prestare attenzione a scegliere gli hashtag che rispondo meglio alle intenzioni di ricerca del nostro target.

Sconsigliamo, infine, se si desidera aumentare il numero di followers su Instagram, di utilizzare la via più diretta dei #followforfollow o dei follower a pagamento. Infatti, le interazioni che avvengono grazie a questi canali sono spesso di bassa qualità.

Ebbene, abbiamo cercato di darvi dei consigli pratici per aumentare il numero di followers su Instagram.