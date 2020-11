Sentiamo spesso la donna venire indicata come “sesso debole”. Questo tipo di denominazione ha sicuramente cause storiche, in quanto si è sempre visto la figura femminile come sottomessa. Inoltre, questo in parte è certamente da attribuire anche alla struttura fisica delle donne. È comune pensare, infatti, che queste ultime non siano in grado di spostare carichi pesanti. O che, ad ogni modo, non siano in grado di farlo come gli uomini. Eppure, le cose potrebbero non stare così. Arriva dalla scienza, infatti, una sconvolgente notizia sul fisico delle donne che tutte dovrebbero conoscere.

Le donne sono davvero il sesso debole?

A rivelare una novità sulla forza femminile è Carlo Selmi, Responsabile di Reumatologia e Immunologia Clinica dell’Istituto Humanitas. Il professore in un’intervista ha evidenziato alcuni dati scientifici molto interessanti che ribalterebbero la teoria del sesso debole. La tesi del Dottor Selmi si fonda principalmente su una colonna portante: il sistema immunitario. E se in questi mesi se ne è tanto sentito parlare a causa dell’emergenza sanitaria che il mondo sta affrontando, il professore lo riprende da un altro punto di vista.

Le donne hanno un sistema immunitario più potente secondo il Dottor Selmi

Secondo il Professore, il sistema immunitario delle donne è di gran lunga più potente rispetto a quello degli uomini. La componente femminile, infatti, risulta molto meno propensa a contrarre infezioni in maniera importante rispetto a quella maschile. E, come fa notare il Dottor Selmi, le malattie autoimmuni sono più comuni nelle donne. Pare infatti che nelle donne l’immunità acquisita o innata sia più resistente. Tutto ciò è anche confermato da diversi studi nel mondo.

Perciò, ecco una sconvolgente notizia sul fisico delle donne che tutte dovrebbero conoscere.

E pensare che forse, da oggi, grazie alle scoperte del Dottor Selmi e alla ricerca scientifica in generale, le donne potrebbero non essere più viste come il sesso debole.

