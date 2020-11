Può succedere che alla richiesta dell’accertamento dell’invalidità per Legge 104, la percentuale invalidante riportata sul verbale non corrisponda all’effettivo grado invalidante. Questo può pregiudicare il diritto alle agevolazioni e anche al riconoscimento della prestazione economica. L’assegno di invalidità è riconosciuto con una percentuale invalidante del 74% in poi. Ma cerchiamo di capire come annullare il verbale Legge 104 e ottenere una percentuale più alta in tempi brevi, senza bisogno di ricorso.

Istanza di autotutela in tempi brevi in alternativa del ricorso giudiziario

Quando ci si trova di fronte a una situazione in cui un atto è viziato o palesemente illegittimo, è possibile evitare un contenzioso lungo e costoso. Bisogna affermare i propri diritti avvalendosi del ricorso in autotutela.

In realtà si tratta di una procedura di richiesta di annullamento del verbale Legge 104 in autotutela. In questo modo il soggetto invalido può chiedere all’INPS di bloccare il verbale e di essere sottoposto nuovamente a visita per l’accertamento dello stato invalidante.

Come annullare il verbale Legge 104 e ottenere una percentuale più alta in tempi brevi

L’autotutela è uno strumento molto usato per segnalare un errore o annullare atti illegittimi, evitando sanzioni e condanni giudiziali.

Quindi, il soggetto disabile che ritiene non corrispondente la percentuale assegna dalla Commissione medica legale, può ricorrere in giudizio oppure avvalersi del ricorso in autotutela. Sono due procedimento diversi.

L’autotutela è celere ed economico. Può essere effettuato direttamente dall’interessato. Però, non garantisce l’accoglimento dell’istanza e in questo caso non sospende i termine del ricorso.

Quindi, è consigliato presentare l’istanza in autotutela quando effettivamente l’atto emanato è palesemente viziato.

Da considerare che con la tutela i tempi sono ristretti, perché se l’Ente accoglie l’istanza, permette all’invalido di effettuare una nuova visita medica. La Commissione medica legale dovrà considerare anche gli aspetti dell’opposizione.

Diversamente il ricorso ha tempi più lunghi e può essere presentato tramite legale entro 180 giorni dalla notifica del verbale.