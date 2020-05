Come andare in pensione vivendo felici e senza problemi economici. Pensate che sia difficile? Di più, pensate che sia impossibile? Beh, non lo è. Basta fare i passi giusti nella vita, e tutti possono andare in pensione vivendo felici e senza problemi economici. E la parola chiave per questo progetto per la parte finale delle nostra vita si chiama pianificazione. Dite che la facciamo troppo semplice? Noi pensiamo di no. Continuate a leggere e capirete perché.

Abbiamo parlato di pianificazione. Fermatevi un momento, solo un momento, a riflettere. Pensate che se la pianificazione non fosse importante le aziende, che vivono pianificando, la farebbero? Senza pianificazione non si va da nessuna parte. Se vi alzate al mattino e non avete pianificato cosa farete, anche a grandi linee (meglio se con dettagli), avete già fallito. E non per quella determinata giornata.

Avete fallito in generale. E non confondete, per carità, la pianificazione con la routine. Sono due cose completamente diverse.

E non confondetela neanche con la programmazione, perché è diversa anche da quella. Perché voi pianificate, magari, di fare le vacanze al mare con la famiglia, ma programmate quando partire, con che mezzo, a che ore, ecc…

La pianificazione è una di quelle caratteristiche, insieme all’adattabilità, che hanno fatto il successo della specie umana. Pensate bene anche a questo. Gli uomini primitivi pianificavano di cacciare un mammut, per poter avere carne e pellame per tutto l’inverno, e poi progettavano come cacciarlo ed ucciderlo. Lo ripetiamo: senza pianificazione non si va da nessuna parte. Pianificare significa, dunque, prevedere in linea di massima quando compiere un’attività e/o una serie di attività. Più nello specifico, significa fissare gli obiettivi e indicare i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo. In estrema sintesi, pianificare significa, come definito da George Friedman, “sperare per il meglio, preparandosi per il peggio”. Questa è l’unica via per andare in pensione vivendo felici e senza problemi economici.

Come andare in pensione vivendo felici e senza problemi economici

Chiarito molto bene quanto sopra, la pianificazione permette di implementare una strategia. E, nell’ambito pensionistico, questa deve prevedere innanzitutto di mantenere il medesimo tenore di vita di quando lavoravamo. Per farlo, la nostra vita ante pensione deve prevedere due cose:

Pensione integrativa;

Investimenti;

Senza queste due cose, il nostro tenore di vita in pensione non sarà all’altezza di quello del nostro ultimo stipendio. Questo perché le ultime riforme e quelle che, inevitabilmente, arriveranno, fanno sì che la nostra pensione sia in media inferiore del 30% rispetto all’ultimo stipendio. Questo gap deve quindi essere colmato, e per farlo dobbiamo pianificare di avere una pensione integrativa (iniziata quanto prima) e di avere degli investimenti.

La pensione integrativa colmerà il divario con quanto ci verrà dato mese per mese una volta che avremo finito di lavorare.

Gli investimenti ci forniranno quel surplus che ci consentirà di vivere sereni e tranquilli, e di avere i soldi ed il denaro per far fronte ad ogni evenienza.

Last, but not least (ultimo, ma non ultimo per importanza), anche dove vivremo con la nostra pensione è importante. Molto importante. Scegliere un luogo dove si vive bene e la vita non è cara è indispensabile per far fruttare al meglio il valore del nostro denaro. Scegliere di vivere in uno Stato dove la vita costi meno rispetto all’Italia, ma comunque dotato di un sistema sanitario adeguato è l’ultimo passo per vivere felici e senza problemi economici in pensione. Per questo molte persone hanno deciso di andare a vivere in Portogallo, o a Cuba. Pensate a tutto questo quando pianificate il vostro futuro, e quando programmate come arrivarci al meglio.