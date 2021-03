Sono frequenti i casi in cui non si possiedono molti anni di contributi per ottenere la pensione di vecchiaia. Cosa spetta a coloro che non raggiungono i 20 anni di versamento contributivo? Come andare in pensione con meno di 6 anni di contributi INPS? Vediamo quali possibilità offre il nostro sistema previdenziale relativamente a situazioni lavorative simili.

Come funziona la pensione con meno di 6 anni di contributi

Come risaputo, il requisito minimo per i raggiungimento della pensione di vecchiaia prevede due cancelli fondamentali: un’età pari a 67 anni e un montante di contributi pari ad almeno 20 anni. Chi non possiede questi due requisiti può dunque considerarsi escluso da ogni forma previdenziale? In realtà, esistono diverse soluzioni che consentono di accedere alla pensione di vecchiaia già con soli 5 anni di contributi. Questo tipo di trattamento, generalmente, risente del calcolo con sistema interamente contributivo. Nell’articolo “Come funziona la pensione INPS con il sistema contributivo” abbiamo spiegato nel dettaglio quali sono i contributi validi per tale formula di computo. Affinché si possa utilizzare questa soluzione, è utile sapere che i contributi versati devono essere effettivi, quindi non possono includere i contributi di natura figurativa. Inoltre, l’accesso a tale formula prevede un’età più avanzata, ossia quattro anni più tardi rispetto alla consueta pensione di vecchiaia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Le casse professionali

Come andare in pensione con meno di 6 anni di contributi INPS in alternativa? Esistono altri trattamenti previdenziali che prevedono l’acquisizione del diritto alla pensione con meno di 6 anni di contributi. Ad esempio, alcune casse previdenziali professionali si possono ottenere le pensioni contributive già a partire dal versamento di 5 anni di contributi. I professionisti che dunque intendono beneficiare di un trattamento previdenziale sulla base di un minimo montante contributivo, possono consultare la propria cassa di riferimento.

La pensione di inabilità al lavoro o l’assegno ordinario di invalidità INPS

Un’altra alternativa possibile riguarda i contribuenti che abbiano una certificata invalidità. Come andare in pensione con meno di 6 anni di contributi INPS?Anche in questo caso il requisito minimo per accedere alla pensione di inabilità contributiva prevede il versamento di 5 anni di contributi. Si tratta di un trattamento su base previdenziale dunque da non confondere con la pensione di invalidità civile che funziona su base assistenziale. Questa previdenza spetta a coloro che possiedono una invalidità lavorativa totale derivante da cause esterne al servizio. I contribuenti che sono regolarmente iscritti all’assicurazione generale obbligatoria possono richiederla e in questo caso non si pone un vincolo anagrafico.

Altra alternativa possibile di sussidio economico con almeno 5 anni di contributi è l’assegno ordinario di invalidità. Si tratta di una prestazione che segue i dettami della Legge n. 222/1984. In questo caso, il richiedente deve dimostrare di: avere un riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3; aver versato almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.