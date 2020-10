In un articolo precedente abbiamo scoperto come capire la reale temperatura quando si misura la febbre. In questo vedremo come abbassare la temperatura del termometro senza fare sforzi.

In questi giorni (o quanto meno in questi mesi) sarà capitato a tutti di misurare la temperatura almeno per scrupolo, se non per altro. Se si preferisce il termometro analogico al digitale, allora sicuramente ci sarà trovati nella situazione in cui non si riesce a farlo scendere.

Quante volte si è dimenato il braccio verso il basso per riuscirci, ahinoi senza successo?

Chi è stanco di questo inconveniente ma non vuole comunque passare al digitale, in questo articolo troverà la soluzione che serve.

Come abbassare la temperatura del termometro senza fare sforzi

Serviranno solo due cose: un calzino e, ovviamente, il termometro.

Prima di procedere, assicurarsi che il calzino scelto non sia bucato! Nel caso in cui ci fosse un buco, va sostituito con un calzino integro. Questo passaggio è molto importante, infatti se non si fa attenzione si potrebbe rischiare di rompere il termometro.

Una volta seguite queste indicazioni, bisogna aprire per bene il calzino e infilarlo dentro il termometro con la punta rivolta verso il fondo del calzino. In altre parole, la prima cosa a dover entrare nel calzino è la punta del termometro. Completato questo passaggio, stringere l’estremità aperta del calzino in mano, e comincia a farlo roteare con forza. Ovviamente, è necessaria una presa salda e il movimento deve essere, appunto, circolare. Se si agita con sufficiente energia, basteranno anche solo 5 secondi per abbassare la temperatura del termometro. Se quando si estrarrà il termometro dal calzino la temperatura non è ancora scesa, vuol semplicemente dire che non si è agitato con forza. Ripetere, quindi, tutto daccapo.

Se eseguito correttamente, questo metodo è infallibile. Non ci sarà più bisogno di sforzarsi per riuscire ad abbassare la temperatura del termometro analogico! Se invece si è alla ricerca di un termometro migliore, qui si trova la risposta che si cerca.