Non si arresta la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa che continua a sfornare una ricetta dietro l’altra. Questa sera, la Redazione vuole proporre ai Lettori una preparazione molto semplice e veloce ma che farà impazzire amici e parenti. La mission è sempre la stessa: mostrare ricette economiche, facili da realizzare con l’utilizzo di prodotti di stagione e soprattutto adatte a grandi e piccini. Il gusto è tra gli elementi che non si possono trascurare e per questo motivo la torta morbida all’uva è la ricetta perfetta del periodo autunnale. Di seguito, ecco tutto l’occorrente

Ingredienti

200 g di farina di tipo 00;

500 g di uva a scelta;

3 uova;

100 g di burro;

120 g di zucchero;

1 bustina di lievito;

5 cucchiai di liquore a piacimento.

Da provare assolutamente la torta morbida all’uva pronta in 30 minuti. Procedimento

Per preparare un’ottima torta morbida all’uva bisogna staccare gli acini dal grappolo, lavarli e metterli da parte. In molte versioni, piuttosto che interi, gli acini vengono tagliati a metà e privati dei semi. È consigliabile seguire questo suggerimento ma anche interi gli acini daranno il sapore desiderato. In una ciotola inserire gli acini in ammollo con un paio di cucchiai di liquore. In un’altra ciotola inserire le uova e lo zucchero e mescolare energicamente. Quando il composto sarà spumoso e chiaro, inserire anche il burro e amalgamare con cura. Successivamente setacciare la farina ed il lievito ed aggiungere al composto.

Una volta mescolata bene, la base della torta è praticamente pronta. Prendere una tortiera di circa 24 cm di diametro e versare una metà del composto. Decorare con gli acini d’uva. Ripetere il procedimento per il secondo strato. Infine, infornare per circa 30 minuti a 180°. Una volta cotta, la torta può essere spolverata con uno strato di zucchero a velo.

