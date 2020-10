Dove acquistarli e quali sono i migliori termometri per misurare la febbre? Il termometro è uno strumento di misurazione della temperatura che nelle nostre case non dovrebbe mai mancare, specie se si hanno figli piccoli. Dal punto di vista tecnico, il funzionamento di un termometro, acquistabile online o nelle migliori farmacie, è semplice. In quanto fornisce il valore della temperatura in base alla variazione di una grandezza fisica.

Per esempio, nei vecchi termometri al mercurio, la sostanza si dilata in relazione alla temperatura. Fornendo così la misurazione della febbre attraverso il posizionamento nei punti corporei, in genere tramite rilevazione ascellare. Vediamo, allora, quali sono i migliori termometri per misurare la febbre e dove acquistarli.

Misurare la temperatura corporea

Al riguardo, i termometri attualmente in commercio per misurare la febbre possono essere di tre tipi. E cioè termometri a gallio, termometri digitali e termometri ad infrarossi. Il termometro a gallio è la versione sostitutiva in commercio del termometro a mercurio. Quest’ultimo, infatti, da tempo è stato ritirato dal mercato. Il termometro a gallio fornisce una misurazione accurata della febbre. Ed è facile da usare, ma occorrono circa 5 minuti di tempo per misurare la febbre.

Il termometro digitale è invece un dispositivo più reattivo per la misurazione della febbre, in quanto basta circa 1 minuto. Ma funziona a batterie che si possono scaricare. Il termometro digitale è, inoltre, dotato di una sonda che, dopo ogni misurazione della temperatura corporea, deve essere pulita con cura.

In termini di velocità, il termometro ad infrarossi è il migliore per misurare la febbre. Ciò in quanto la rilevazione della temperatura avviene in pochi secondi. Si tratta di un tipo di termometro adatto per i bambini. Infatti, consente di misurare la temperatura corporea dei nostri piccoli anche mentre stanno dormendo. Il termometro ad infrarossi deve, però, essere utilizzato correttamente. In quanto si tratta di un dispositivo che, altrimenti, può fornire ai fini della misurazione della febbre, dei dati falsati.

Termoscanner, il termometro ai tempi del Covid-19

Quelli sopra indicati non sono gli unici termometri che rilevano la temperatura. Ad esempio il termoscanner, che ormai può essere definito il termometro ai tempi del Covid-19 dal momento che la rilevazione della temperatura avviene ad una distanza di 3-5 cm. E, quindi, senza il contatto fisico. Le condizioni dell’ambiente esterno, se non sono adeguate, pur tuttavia, possono non fornire per la misurazione precisa della temperatura corporea.