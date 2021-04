Tutti sanno che i genitori sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni. Ma tutti sanno anche che la responsabilità penale è personale e, quindi, anche i minori possono essere imputati di determinati reati. Perciò appare clamorosa la sentenza del Tribunale che condanna penalmente i genitori perché non hanno educato i figli a non commettere reati. Non li hanno educati nel senso più vero del termine, cioè non hanno trasmesso loro gli elementi base per vivere in società.

I reati commessi dal minorenne

Il Tribunale di Sondrio con la recente sentenza 63 del 2021 ha giudicato un minorenne per reati di minaccia e violenza. La vera novità sta nel fatto che insieme al figlio sono condannati anche i genitori. La responsabilità penale è personale, quindi la condanna dovrebbe riguardare solo l’autore del reato. Tra l’altro se il minore viene processato significa che ha l’età minima per essere imputabile e per rispondere della sua condotta.

Per questo appare clamorosa la sentenza del Tribunale che condanna penalmente i genitori perché non hanno educato i figli a non commettere reati.

Perché i genitori rischiano

I genitori hanno subito la condanna al pari del figlio in base all’art. 2048 del codice civile. Si tratta della norma che prevede un obbligo di vigilanza, di educazione e di controllo. In questo caso, evidentemente, il Tribunale ha ritenuto i genitori manchevoli sotto questo punto di vista.

Come possono i genitori salvarsi dalla condanna

I genitori possono garantirsi l’innocenza, se dimostrano di non aver potuto evitare che il figlio commettesse quel reato. La condotta dei genitori sarà esaminata dai tribunali con molta attenzione. Infatti, la Corte di Cassazione afferma che i genitori hanno doppio dovere. Quello di educare i figli e successivamente quello di sorvegliare il loro comportamento e condotta.

La condanna è stata pesante: ben 14.500 euro di risarcimento danno alla vittima di quei reati.