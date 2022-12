Cinema in tutta Italia a 3 o 4 euro con il Bonus che sta per partire: film nei multisala per tutti!

Vedere un film al cinema ha sempre un altro sapore. Che si tratti di sale d’essai o di multiplex, le pellicole viste sul grande schermo si vivono più intensamente. Ciò che scoraggia è spesso il costo del biglietto, specialmente per le famiglie numerose.

Ma qualcosa bolle in pentola e presto potremo sederci comodamente nelle poltrone rosse e goderci lo spettacolo risparmiando.

Sta per partire un nuovo Bonus che permetterà di entrare al cinema spendendo circa 4 euro. Si tratta di una misura messa in campo per venire incontro sia alle famiglie che ai gestori delle sale che da tempo sono troppo vuote.

Cinema in tutta Italia a pochi euro grazie allo sconto sul biglietto previsto dal Bonus

Il Ministro della Cultura ha annunciato che è in arrivo un’agevolazione per godere della visione di tutte le pellicole in uscita. Nel 2022 sono stati stanziati 10 milioni di euro per poter risollevare le sorti del cinema. Ora il Governo ha deciso di dare esecuzione a questa idea, attivando una procedura che permetterà di scontare il biglietto al massimo di 4 euro.

Sarà una festa del cinema e per il cinema, dopo anni in cui il settore ha subito grosse perdite specialmente a causa della pandemia. Ma sarà un festa anche per tutti noi che potremo ritornare in sala senza incidere eccessivamente sulle nostre finanze.

Sembra che lo sconto sul biglietto verrà applicato direttamente al botteghino e dunque non si tratterà di dover anticipare i soldi attendendo rimborsi.

Sconto sul biglietto del cinema per godersi lo spettacolo a pochi euro

Iniziamo col dire che non ci saranno limiti di reddito o di età. Per questo Bonus non è necessario nessun ISEE e nessun documento particolare. Sarà un meccanismo molto più semplice di quelli previsti per altri Bonus.

Potremo vedere film come Il gatto con gli stivali 2, Avatar 2, Strange World, The Fabelmans e tanti altri, pagando molto meno.

Per accedere al Bonus dovremo essere in possesso di SPID. Attraverso lo Spid potremo generare un QR Code che consentirà di ottenere lo sconto al momento del pagamento. Le istruzioni dettagliate per eseguire la procedura verranno svelate a breve.

Quale importo verrà risparmiato attivando il QR Code con lo SPID

Potremo entrare al cinema in tutta Italia a pochi euro grazie a questo sconto offerto dal Governo. Se non avessimo ancora uno SPID potremo ottenerlo, anche perché si tratta di un’identità digitale utile a comunicare con la Pubblica Amministrazione in modo semplice.

Non è stato ancora chiarito se sarà possibile ottenere il Bonus anche attraverso la CIE, in quanto documento di identità digitale. La questione potrebbe essere chiarita quando il Governo emetterà il decreto relativo a questa operazione. Sembra che i cinema riceveranno, per ogni biglietto emesso secondo la procedura indicata, un contributo statale di 3 o 4 euro. Sarà questo lo sconto che riceveremo alla cassa. Un buon incentivo per tornare a sognare.