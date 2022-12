Bene cucinare, ma attenzione all’impiattamento, ecco come servire i nostri piatti migliori

Negli anni la cucina si è evoluta ed è diventata sempre più raffinata. Un piatto può essere più invitante se servito con cura. Alimenti di qualità e una buona preparazione devono essere accompagnati da un aspetto gradevole. Ecco quali sono le tecniche per impiattare nel migliore dei modi e presentare bene un piatto.

Da sempre si dice che “anche l’occhio vuole la sua parte”. Questo ragionamento vale tantissimo anche in cucina. Un buon piatto deve saper essere anche bello. Con il tempo la cucina è diventata sempre più raffinata. Anche per questo, molto spesso veniamo rapiti dalla bellezza di un piatto. Una buona presentazione è sempre apprezzata. Bene cucinare, ma attenzione all’impiattamento per valorizzare le nostre ricette preferite. Un piatto preparato con cura sarà maggiormente gradito se impiattato correttamente. Infatti una ricetta gustosa può essere valorizzata maggiormente con un buon impiattamento.

Un buon impiattamento rende ancora più invitanti i vostri

La cura del dettaglio è fondamentale in tavola. Anche il pasto più semplice può diventare eccezionale se accompagnato da una giusta preparazione. Giocano un ruolo importante anche la scelta dei colori e dei materiali. Per imbandire una tavola possiamo essere ispirati da un’occasione speciale o da una festività. In ogni caso una tovaglia particolare in abbinamento ai tovaglioli sarà un bel biglietto da visita. Non basta! Possiamo aggiungere un set di bicchieri ed un completo di posate in armonia con i colori della tovaglia. Anche un centro tavola, realizzato artigianalmente, impreziosisce la nostra tavola. Basta un po’ di fantasia. Nelle occasioni più importanti è possibile osare. Dei candelabri o anche dei piccoli vasi con fiori rigorosamente freschi possono essere una buona idea. Ma anche la tavola più semplice può essere valorizzata da un piatto ben servito. Veniamo all’impiattamento.

Bene cucinare, ma attenzione all’impiattamento e alla scelta dei cibi

Esistono delle tecniche per fare una bella figura. Impiattare con cura significa rendere un piatto invitante. Un aspetto gradevole invoglia ulteriormente all’assaggio. Innanzitutto importante è la scelta del piatto. Esistono diversi formati, quadrati, rotondi o ovali. A noi la scelta. È sempre consigliabile utilizzare piatti dal colore chiaro per dare valore ai colori della ricetta. Il colore è un punto di forza per attirare l’attenzione. Attenzione alla scelta dei cibi. È proprio l’accostamento cromatico a dare armonia e personalità. Per questo occhio all’abbinamento dei colori nel piatto.

Per migliorare ulteriormente il risultato possiamo aggiungere un tocco personale a fine impiattamento. Esistono dei fiori commestibili, dalle piccole dimensioni e in vari colori. Questi piccoli ornamenti impreziosiscono il piatto, ma occhio a non eccedere con le quantità. Come abbiamo detto l’estetica del cibo è importante, ma bisogna ricordare una regola importantissima. Tutto ciò che si trova nel piatto, deve essere sempre e comunque commestibile. Infine ultimo ma non meno importante dettaglio è la quantità di cibo. Occhio alle dosi. Eccedere significa perdere di eleganza. Regola numero uno, non trascurare mai la qualità del cibo per dare spazio all’estetica. È importante che vi sia sempre un equilibrio tra bontà e aspetto gradevole.