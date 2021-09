A volte ci sembra di annaspare, di non trovare la via per sentirci finalmente appagati. Le difficoltà ci sembrano troppe e in certi momenti insormontabili. Ogni tanto invece ci sentiamo forti come leoni e sembra che nulla possa abbatterci. Ecco sarebbe bello poter prolungare questa energia e non farla scadere allo scoccare delle 24 ore. Fortunatamente ci sono delle canzoni, dei film e dei libri che sono in grado di ispirarci in questo senso. E noi ci trasformeremo in giganti capaci di affrontare ogni difficoltà grazie a questo nuovo libro.

Non si tratta di pagine dedicate solo alle donne come erroneamente si pensa. Queste, infatti, ci raccontano, sì di storie di donne, ma chiunque può sentirsene ispirato. Non aspettiamoci però dei simboli di perfezione a cui aspirare. Tutt’altro, queste sono donne che sono rimaste fondamentalmente loro stesse, anche nei cosiddetti difetti. Non donne che possono essere e fare tutto come gli uomini, ma semplicemente donne, anzi, Morgane.

Il titolo del libro è proprio questo, Morgana, e richiama la maga di Artù, potente e spregiudicata. Le donne che impareremo a conoscere fra queste pagine, infatti, sono spregiudicate, fuori dagli schemi, delle streghe. Le autrici del libro sono due, Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Entrambe si dedicano da lungo tempo alla comunicazione sull’emancipazione femminile, ma anche maschile. Nel 2019 hanno scritto il primo libro dal titolo “Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe”.

Questo settembre tornano in libreria con “Morgana, l’uomo ricco sono io”.

Nel primo libro le donne descritte erano Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, Tonya Harding, Marina Abramovic e altre. Nel secondo libro si va oltre il concetto di strega che mette scompiglio in una società che ha bisogno di cambiare. “L’uomo ricco sono io” è una citazione di Cher in risposta alla madre che le diceva di smettere di cantare e cercarsi un uomo ricco.

In questo libro infatti si parla dell’indipendenza economica come fattore imprescindibile per la propria libertà. Queste sono le storie di sono Oprah Winfrey, Nadia Comăneci, Francesca Sanna Sulis, J.K. Rowling, Angela Merkel, Beyoncé e altre. Donne, persone che, a dispetto del loro genere e mille difficoltà, ce l’hanno fatta. Possono reggersi in piedi da sole e sono quindi potenzialmente libere. Perché noi non dovremmo riuscirci? Basta leggere le loro storie per scoprire che, come si dice, l’unico limite è il cielo.

