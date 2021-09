A volte ci sono delle perle della letteratura che rimangono nascoste per anni, forse per sempre. La grande piccola comunità dei lettori però riesce spesso a portarli alla luce. Con il passaparola, in effetti, un autore semisconosciuto può arrivare a vendere milioni di copie in pochi giorni. Soprattutto adesso che il passaparola viaggia su Internet. Infatti da quando è uscito questo libro non si fa che parlarne.

Basato su una storia completamente originale e piena di colpi di scena, ha trovato la strada verso un numero impressionante di lettori. Insomma, va a ruba l’attesissimo libro arrivato ora in Italia che ha conquistato il Mondo. Si tratta infatti di un best seller del New York Times scritto dalla già apprezzata Taylor Jenkins Reid. La trama è fresca e accattivante e ricostruisce la Hollywood degli anni ’50. Potremmo quindi sbirciare dietro il sipario per scoprire gli intrighi ma anche i veri legami tra le star dell’epoca. Non si tratta però di un libro di gossip, ma del crudo ritratto di un mondo difficile. Un mondo in cui anche le scelte dettate dall’amore hanno serie conseguenze sul futuro. Ed è qui che parte la nostra storia.

Il libro si intitola I sette mariti di Evelyn Hugo. La protagonista della storia è una star di Hollywood vera e propria, Evelyn Hugo. Una ragazza semplice, come tante, se non fosse per la sua bellezza e il suo fascino. Questo gli causerà dei guai, ma gli permetterà anche di sfruttare questa sua caratteristica per sfondare nel mondo dello spettacolo. Capiamo già da subito che Evelyn non è una donna come le altre in fondo e che la sua determinazione la porterà lontano.

La conosceremo attraverso gli occhi di Monique. Una giornalista di New York semisconosciuta recentemente divorziata. Questa icona dello spettacolo ha offerto un’intervista, più unica che rara, proprio a lei. Non sembra esserci un motivo dietro a tanto interesse e generosità nei confronti di Monique. La prospettiva però è troppo allettante per farsi troppe domande. Soprattutto quando il loro accordo andrà al di là di una semplice intervista.

Leggeremo della Hollywood degli anni ’50

Insieme ad Evelyn torneremo indietro alla Hollywood degli anni ’50. Ci richiama alla mente il film successo del 2019 ad opera di Tarantino e ora disponibile su Netflix. È qui che Evelyn ha cominciato la sua carriera. Una carriera che ho difeso fra alti e bassi, con le unghie con i denti, anche con metodi poco ortodossi. Anche se ciò vuol dire sposarsi 7 volte. Capiremo infatti cosa sta dietro alla scelta di prendere ben 7 mariti.

Evelyn lo racconta in modo spregiudicato, quasi sprezzante, perché è scesa a patti con le sue scelte e le rifarebbe tutte. L’aspetto più importante che questo libro ci comunica sulla protagonista è la sua forza. Tutto poi viene stravolto nelle ultime pagine, dove un’importante rivelazione punta una luce su tanti angoli oscuri della storia. Insomma, I sette mariti di Evelyn Hugo non potrà lasciarci indifferenti.

