Frutta e verdura sono materie prime fondamentali in cucina. Questo accade probabilmente per la loro capacità di accompagnare bene i piatti principali a base di carne o pesce. Gli ortaggi però sono anche perfetti protagonisti di primi piatti, come accade con la “melanzana rossa”. Ci sono tanti vantaggi se si coltiva quest’ortaggio e 6 modi semplici per cucinarlo da far esplodere il gusto. Ecco quindi qualche trucco per coltivare la pianta e raccogliere una deliziosa melanzana che molti ristoratori ricercano per i suoi incredibili utilizzi.

Come coltivare la melanzana rossa

In Basilicata questa coltivazione trova una grande diffusione. Il clima secco e caldo di questa regione italiana sembra ricordare quello di provenienza di quest’ortaggio: l’Africa. Oggi la melanzana rossa è un prodotto DOP ed è possibile trovarla in molti menu di vari ristoranti. Coltivarla non richiede grandi esperienze e consigliamo di farlo partendo dal seme.

È possibile acquistare i semi online o nei vivai di fiducia e avviare la coltivazione anche in vaso. Il periodo ideale di semina è l’inizio dell’inverno. Questo è invece il periodo perfetto per trapiantare le piante più adulte. Consigliamo frequenti coltivazioni a base di potassio e irrigazioni ripetute in questi mesi più caldi. Ma perché scegliere proprio quest’ortaggio?

Le caratteristiche e le idee per gustarla

Innanzitutto la melanzana rossa ricorda un pomodoro nell’aspetto e leggermente nel sapore. Il suo sapore è abbastanza acidulo ed è consigliabile consumarla ben matura. Le stesse foglie della pianta sono commestibili e perfette per gustose frittate.

Ma la vera particolarità è che non bisogna spurgarla come le comuni melanzane ed è possibile consumarla anche da cruda, come accade con i pomodori. Il suo gusto è leggermente piccante e non annerisce al taglio come una normale melanzana. È perfetta da farcire e preparare gratinata al forno.

Suggeriamo anche di prepararla come conserva, con olio o aceto. Ma è buona anche da fritta o stufata. Nelle regioni meridionali molti sono soliti seccare questo frutto a fette sottili, per consumarlo anche durante l’inverno. Ecco perché ci sono tanti vantaggi se si coltiva quest’ortaggio e 6 modi semplici per cucinarlo da far esplodere il gusto.

