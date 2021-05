Chi vuole entrare nella Pubblica Amministrazione sarà felice di leggere che è in arrivo questa incredibile novità

La pandemia ha messo a dura prova la vita economica del Paese e la ricerca di una posizione lavorativa per i più giovani. La riforma del pubblico impiego tanto voluta dal Ministro Brunetta sembra procedere a ritmo serrato, nonostante le numerose critiche avanzate. Infatti, la decisione di eliminare la prova preselettiva e creare uno sbarramento per titoli, ha mosso gli animi di tanti ragazzi appena usciti dall’università.

Un esempio di quanto appena detto è il concorso per 2.800 posti al Sud Italia (link qui) che ha inaugurato questa nuova modalità di selezione.

Le procedure concorsuali lente e farraginose non si sposano più bene con i tempi che corrono e di questo le Istituzioni ne sono certamente consapevoli. La necessità di garantire il ricambio generazionale ha portato a nuove proposte che ad oggi sembrano diventare finalmente realtà.

Il Governo è alle prese con le riforme della dirigenza pubblica e dell’assunzione nella Pubblica Amministrazione attraverso procedure alternative al classico concorso. Si pensa infatti di assumere nuove risorse attraverso contratti di apprendistato o di formazione e lavoro.

Non si sa bene ancora cosa si deciderà e soprattutto con che modalità, ma intanto il piano è già in discussione. D’altra parte, anche la dirigenza pubblica subirà delle modifiche. Vediamo a cosa ci si riferisce.

Riforma della dirigenza pubblica

Già da anni, è ben chiara la volontà di rendere il lavoro alle dipendenze dello Stato sempre più simile a quello privato. Un esempio è dato dal Testo Unico sul Pubblico Impiego, Dlgs 165/01, che ha garantito importanti riforme in tal senso. Ad oggi questa volontà sembra rivolgersi ai dirigenti e all’importanza di una formazione continua per chi occupa ruoli apicali. Si pensa infatti di inserire il sistema dei crediti per la cosiddetta formazione continua, al pari dei professionisti privati.

