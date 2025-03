‘Chi trova un nemico trova un tesoro’, ecco il dividend stock furbo e strategico perfetto per diventare ricchi sull’onda del ReArm Europe

Mentre l’Europa si scopre bellicista ma rischia di attivare un piano suicida per l’economia di tutti gli Stati Membri, chi desidera investire nonostante il panico dei Mercati ha una grande opportunità: puntare su azioni di società che saranno sicuramente protagoniste da qui al prossimo quinquennio.

Andando ad analizzare le motivazioni del piano ReArm Europe risulta abbastanza chiaro che siano quantomeno anacronistiche. Nel senso che potevano avere una loro logica prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina oppure subito dopo lo scoccare della pace. Questo perché, come possiamo facilmente intuire, l’alto costo attuale dell’energia e delle materie prime nonché l’aria di recessione non saranno favorevoli agli ingenti investimenti necessari.

Non solo: i prezzi degli armamenti “tali e quali” sono quasi triplicati rispetto a 5 anni fa, e dunque servirà un impegno economico di due-tre volte tanto. Oltretutto, non bisogna dimenticare una dinamica fondamentale: Trump ha espressamente dichiarato di pretendere da parte dell’UE l’acquisto di armamenti americani con la minaccia dei Dazi. Con questa mossa, il Presidente degli Stati Uniti andrà a risolvere il problema del debito pubblico, ma a spese di un’Europa che molto probabilmente si autodistruggerà sotto la pressione dei debiti contratti.

In uno scenario come questo, che ognuno può interpretare politicamente e moralmente come meglio crede, si può guardare al lato opportunistico degli investimenti. Non a caso, di recente i maggiori fondi d’investimento a livello globale stanno iniettando immense risorse proprio nei titoli legati alla Difesa. Il Retail, però, cosa può fare per cavalcare quest’onda e uscirne vincente? Ecco uno stock economico e accessibile a tutti, su cui puntare.

Vuoi investire nella guerra? Ecco il dividend stock “under the radar” per fare soldi

C’è un titolo tecnologico incredibilmente economico che, nonostante lo scenario drastico che si sta verificando a Wall Street, potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Questo perché si tratta di una società specializzata nella produzione di numerose applicazioni per l’automotive e dispositivi connessi, reti e storage, data center, apparecchiature per la produzione di semiconduttori, e soprattutto circuiti stampati.

Questo ultimo dato è molto tattico, perché i circuiti stampati sono prodotti anche per la Difesa. Quando parliamo di circuiti stampati (il cui prezzo è salito del 60% negli ultimi 3 anni) ci riferiamo a comparti quali aerospaziale, Intelligenza Artificiale, Droni e Guerra Elettronica. Tutti comparti che, come possiamo intuire dall’attuale volontà politica globale, saranno assolutamente protagonisti. L’azienda di cui parliamo è Jabil, che tra le sue numerose informazioni ci offre questa descrizione molto interessante:

Jabil è un fornitore di livello mondiale che offre soluzioni end-to-end per il settore aerospaziale e della difesa con una presenza globale, una progettazione rigorosa e metodologie agili per fornire soluzioni innovative e pratiche

Volendo investire in questa società, possiamo farlo attraverso il dividend stock Jabil (NYSE: JBL) – l’azienda ha vissuto gli ultimi due anni oscillando tra perdite e crescita, e al momento in cui scriviamo le azioni sono al ribasso. Oggi un’azione Jamil costa circa 130 dollari, una cifra assolutamente accessibile e molto più economica rispetto ad altri titoli tecnologici. Si tratta di una potenziale ghiotta opportunità perché Jamil, oltre a inserirsi con sempre maggiore forza all’interno del settore difesa ha anche acquisito una società, Mikros Technologies, specializzata nell’offerta di soluzioni di raffreddamento a liquido per data center, un mercato di cui si prevede una crescita annuale di oltre il 24% da qui al 2032, e che potrebbe generare un fatturato annuale di 24 miliardi di dollari. Si prevede inoltre che Jamil aumenterà registrerà un tasso di crescita annuale degli utili di quasi il 13% per i prossimi 5 anni.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.