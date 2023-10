Chi sono i creator più influenti del Mondo? Ecco gli unici due italiani nella top 50 di Forbes e quanto guadagnano

Forbes ha pubblicato la classifica dei 50 creator più influenti del Mondo nel 2023. Ecco sono gli unici due italiani che si sono guadagnati un posto tra i giganti del web e a quanto ammontano i loro guadagni.

Gli influencer, anche detti creator, sono persone che hanno costruito una reputazione e una credibilità online grazie ai loro contenuti originali e creativi. Si tratta di veri e propri leader di opinione che riescono a coinvolgere e fidelizzare milioni di follower sui social media, influenzando le loro scelte e i loro comportamenti.

Come fanno a guadagnare?

I creator, od influencer, guadagnano principalmente attraverso la pubblicità e le collaborazioni con le aziende. Alcune piattaforme sul web pagano i creatori di contenuti in base al traffico che producono, banalmente a quante persone vedono quel contenuto.

Poi ci sono le aziende che scelgono gli influencer come testimonial o ambasciatori dei loro prodotti o servizi. Si tratta di una forma di marketing molto efficace, perché si basa sulla fiducia e sull’identificazione che i follower hanno verso i creator preferiti. Secondo una stima di Statista, il mercato globale del marketing influencer valeva 13,8 miliardi di dollari nel 2021 e raggiungerà i 24,1 miliardi nel 2025. Solo nel 2023, le aziende investiranno circa 21 miliardi di dollari per promuovere i loro brand attraverso i creator.

Chi sono i creator più influenti

Forbes ha pubblicato una classifica dei 50 top creator nel Mondo nel 2023, basandosi su criteri quali il numero di follower, le visualizzazioni, i guadagni. La lista comprende creator di diverse categorie, come moda, bellezza, intrattenimento, sport, gaming, educazione e altro. In testa alla classifica troviamo MrBeast, il re di YouTube con oltre 310 milioni di iscritti e 82 milioni di dollari di guadagno.

Chi sono i creator più influenti in italia? Gli unici due italiani che si sono guadagnati un posto nella top 50 sono Chiara Ferragni e Khaby Lame. La fashion blogger italiana con oltre 36 milioni di follower su Instagram e 7 milioni è al 21esimo posto della classifica. Fa meglio il fenomeno di TikTok, che ha conquistato oltre 244 milioni di fan con i suoi video ironici e divertenti, con guadagni che superano i 16 milioni di dollari

Diventare un influencer è facilissimo, ma guadagnare è difficilissimo

In conclusione, i creator sono diventati delle vere e proprie celebrità del web, capaci di generare enormi profitti e di influenzare le tendenze della società. La classifica di Forbes ne è una testimonianza e un riconoscimento. Fare l’influencer è semplicissimo, guadagnare è molto più complicato. Per esempio, per diventare una star del web e guadagnare 20.000 euro come influencer su YouTube occorre un preciso numero di click all’anno.