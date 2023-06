Chi sale e chi scende nel settore bancario? BPER Banca Unicredit e FinecoBank sembrano inarrestabili

Passano le settimane, c’è chi sale e chi scende nel settore bancario, ma il destino di ciascun titolo sembra immutabile. Ad esempio, negli ultimi mesi quando si parla di azioni del settore bancario che salgono, il pensiero corre a Unicredit (il miglior titolo in assoluto del Ftse Mib con un rialzo da inizio anno del 50% circa) e BPER Banca (il secondo miglior titolo in assoluto del Ftse Mib con un rialzo da inizio anno del 42% circa). Se, invece, si pensa a un titolo bancario debole non si può non pensare a FinecoBank, da inizio anno uno dei peggiori titoli azionari del Ftse Mib con un ribasso del 20% circa. Rispondere alla domanda “Chi sale e chi scende nel settore bancario?”, quindi, è relativamente semplice. Cerchiamo di capire adesso, quale potrebbe essere il futuro di queste azioni.

Ancora una volta le azioni FinecoBank mancano l’accelerazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 15 giugno a quota 12,7855 €, in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Da molte sedute le quotazioni si muovono all’interno del trading range 12,389 € – 12,719 €. A questo punto solo la decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo nel breve termine.

Le azioni Unicredit si confermano ancora una volta non solo le migliori del settore bancario, ma dell’intero Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 20 giugno in rialzo dell’1,04% rispetto alla seduta precedente, a quota 19,900 €.

Qualche giorno fa scrivevamo “Ottimo rialzo per il titolo che, però, non è ancora riuscito a rompere i massimi che da maggio ne stanno frenando l’ascesa. Una conferma dello scenario rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 19,61 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.”

La rottura della resistenza è arrivata ed è stata confermata. Quindi, adesso potremmo anche assistere a un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 18,548 €.

Attenzione alla mancata rottura delle resistenze, le azioni BPER Banca potrebbero partire al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 19 giugno in area 2,681 €, in rialzo del 3,00% rispetto alla seduta precedente.

Il migliore titolo di giornata è quello che, nel breve, si trova ad affrontare la prova più importante, il superamento della resistenza in area 2,734 €. Questo livello, infatti, già nelle settimane precedenti ha provocato battute di arresto nell’ascesa delle quotazioni. Attenzione, quindi, a quanto potrebbe accadere nelle prossime sedute.

Al rialzo lo scenario più probabile è quello mostrato in figura. In caso contrario, invece, potrebbero essere probabili ritorni in area 2,4 €.

