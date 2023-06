Dove mangiare il migliore cibo da strada in Italia: pochi euro per un’esperienza goduriosa amata anche da Montalbano 

La cultura di un Paese è formata da tantissimi elementi ed ambiti. Pensiamo alla letteratura, all’arte e alla musica. C’è anche da considerare l’aspetto culinario. Il cibo tipico è frutto di secoli di tradizioni legate al territorio. Coltivazioni locali e sapiente maestria ci danno tuttora piatti eccezionali. Un’importanza particolare è attribuita al cibo da strada. In ogni Regione italiana possiamo mangiare prelibatezze spendendo poco. Diamo un’occhiata a qualcuna di esse e scopriamo i finalisti di un concorso europeo tra i food truck.

Guardando alcuni film americani spesso ci sono scene in cui gli attori affondano i denti in un hot dog. L’arte del cibo da strada affonda a sua volta le origini in tempi lontani in varie parti del Mondo. Pensando all’Italia, parlando ancora di cinema, come dimenticare Sofia Loren che vende la pizza all’aperto nel film “L’oro di Napoli” del 1954?

Pizza napoletana a parte, impossibile dimenticare il profumo di certi vicoli di alcune città. Pensiamo a Bari, Lecce, Palermo, Catania, ma anche Roma e altre. Il cibo comodo da mangiare, passeggiando o seduti all’aperto, fa parte della cucina di molte zone italiane.

La guida del Gambero Rosso prova ogni anno a stilare un elenco del migliore street food in Italia. Vediamo qualche posto dove andare.

Ecco dove mangiare il migliore cibo da strada in Italia

In Sicilia la produzione legata alla gastronomia da strada è molto ampia. Quasi ogni provincia ha delle varianti e posti di qualità. Secondo gli esperti del Gambero Rosso si distingue il locale Le Savocherie a Palermo. Lo street food siciliano è rappresentato soprattutto da pane e panelle e crocchè, pane cu a meuza (milza), arancini. Lo scrittore Andrea Camilleri descrisse la passione per questi ultimi del commissario Montalbano. I suoi preferiti sono quelli di Adelina, la sua governante.

Spostandoci in Puglia, l’associazione premia Mezzo Quinto-Cibo di strada a Lecce, con i suoi piatti tipici. In questa Regione è quasi un obbligo oltre che un piacere gustare i panzerotti. La pasta lievitata e fritta assume una forma a mezzaluna. Il ripieno di base è fatto di pomodoro e mozzarella. Tra i posti dove mangiarli troviamo a Bari il Panificio Fiore e il Panificio Santa Rita.

Secondo la classifica a vincere a Roma è JiaMo.Lab, un locale che propone cucina tradizionale cinese. Spicca tra lo street food proposto il panino croccante.

I food truck italiani vincitori per il 2023

Dando uno sguardo agli altri posti segnalati dalla guida del Gambero Rosso, ad esempio in Emilia Romagna troviamo Ciao Kebab a Bologna, Cecchini Panini a Erbusco in Lombardia, La Baracchetta di Biagio a Recco in Liguria.

Oltre ai locali tipici durante le nostre passeggiate magari in vacanza ci imbattiamo nei food truck. Si tratta di camioncini attrezzati per vendere bevande e cibo da strada.

Pochi giorni fa, il 18 giugno, si è svolta la gara finale italiana dell’European Street Food Awards 2023. La finale europea invece si dovrebbe svolgere a Monaco di Baviera a settembre.

Rappresenteranno l’Italia:

Fumetto , food truck di Brescia ;

, food truck di ; Rock Burger , di Torino ;

, di ; Van Ver Burger, sempre di Torino, proclamato il migliore tra i partecipanti.

Abbiamo scoperto alcuni posti dove mangiare il migliore cibo da strada in Italia. Basteranno alcuni euro per un pranzo o una pausa ricchi di gusto.