In questo articolo parleremo della Legge 104 e di quanto disposto da una circolare INPS dell’8 Luglio. La Legge 104, come le pensioni di invalidità, tutela le persone affette da gravi handicap e le loro famiglie. In generale, questa norma concede agevolazioni lavorative e fiscali. Queste sono rivolte sia alle persone invalide sia ai familiari che se ne prendono cura.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza sulle ultime disposizioni in materia e sui diritti delle persone interessate. Inoltre, analizziamo le differenze tra la Legge 104 e le tutele riservate agli invalidi. Le pensioni di invalidità intendono tutelare gli invalidi per la diminuzione della capacità lavorativa loro riconosciuta. La Legge 104 fa riferimento alle persone impossibilitate a eseguire le azioni della vita quotidiana e che quindi necessitano di assistenza continuativa. Vediamo quindi chi ha diritto a 1.620 euro di sconto sulle tasse.

I Decreti: Cura Italia e Rilancio

Recentemente il Governo ha previsto alcune ulteriori facilitazioni per i portatori di handicap. Il Decreto Cura Italia ha introdotto un congedo per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi. Lo stesso Decreto ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso previsti dalla Legge 104. Il Decreto Rilancio ha poi esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo Covid-19 fino al 31 luglio 2020. Ha anche aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante questo periodo. In aggiunta, il Governo ha previsto l’incremento dei permessi legge 104 di ulteriori 12 giorni. Queste estensioni sono compatibili con altre iniziative come il bonus baby sitter e il bonus centri estivi.

Chi ha diritto a 1.620 euro di sconto sulle tasse con la legge 104

Ci sono importanti agevolazioni per le persone disabili e per i loro familiari. Tra queste una detrazione di 1.620 euro nel caso di figlio con meno di 36 mesi di età e di 1.350 per un figlio con più di 3 anni. Per le famiglie numerose è prevista una diminuzione delle imposte annue di 200 euro a persona a carico. Tali detrazioni sono calcolate su redditi annui fino a 95.000 euro. Le persone interessate dalla Legge 104 potranno beneficiare di un’IVA agevolata al 4% ed una detrazione fiscale pari al 19% sull’acquisto di un autoveicolo.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per l’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i massimali delle agevolazioni per le spese sanitarie. I cittadini potranno detrarre al 19% dal 730 visite mediche, medicinali ed esami diagnostici. Potranno anche portare in detrazione IRPED al 19% le spese per l’assistenza personale con un massimale di 2.10 euro. In più sarà possibile dedurre i contributi delle persone incaricate dei servizi domestici fino a 1.549,37 euro.