Bonus Didattica 500 euro: i requisiti per ottenerlo

In questo periodo di profonda incertezza, gli aiuti messi in atto dallo Stato sono molti. Si tratta di incentivi che hanno lo scopo di sostenere i cittadini e far ripartire il Paese. La redazione Lavoro e Diritti ha già parlato qui delle agevolazioni fiscali per i lavoratori.

Il Bonus Didattica 550 euro è previsto all’interno del Piano Nazionale di Riforma (PNR). Vediamo quindi in cosa consiste

Bonus Didattica 500 euro: a chi spetta?

Durante il periodo di emergenza da Coronavirus, le famiglie e gli studenti hanno incontrato notevoli difficoltà. La didattica a distanza è stata, per molti, un ostacolo all’apprendimento a causa delle problematiche che ha sollevato. Non tutti gli studenti, infatti, disponevano di adeguati supporti per la didattica digitale. Il Bonus Didattica 500 euro ha proprio l’obiettivo di annullare queste barriere all’apprendimento. Prevede infatti un contributo economico per l’acquisto di tablet e pc a favore delle famiglie meno abbienti. L’importo è calcolato sulla base del reddito. Le famiglie con un ISEE inferiore a 20mila euro avranno un contributo di 200 euro per l’acquisto di connessioni Internet veloci. Unitamente a questo, percepiranno anche 500 euro da spendere per l’acquisto di computer, fissi o portatili, e tablet. Il Bonus Didattica 500 euro andrà a sostegno anche del personale docente. Quest’ultimo infatti potrà utilizzare il contributo economico di 500 euro per corsi di formazione ed aggiornamento.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Quando verrà attuato?

Purtroppo, ancora non si sa con certezza quando sarà erogato. La cosa certa è che con il rientro a scuola a settembre la didattica a distanza dovrà essere considerata una necessità. Il Governo infatti ha l’obiettivo di favorire questo strumento per garantire l’apprendimento agli studenti. Il supporto economico alle famiglie è un contributo importante per evitare la dispersione scolastica dovuta all’impossibilità di apprendere serenamente e con i mezzi necessari.

Attualmente il Bonus Didattica 500 euro è una bozza contenuta nel Piano Nazionale di Riforma. Lo staff di Proiezionidiborsa si augura che venga presto approvato per garantire aiuti al settore dell’istruzione, che come molti altri, si trova in enormi difficoltà. Restiamo in attesa della stesura ufficiale e, quindi, della relativa approvazione.