Al termine di una giornata debole per gli indici di Piazza Affari, siamo andati ad analizzare chi guadagna e chi perde almeno il 4% tra le prime 100 azioni del Ftse Mib. Solo due titoli azionari hanno registrato variazioni così importanti ed entrambi fanno parte dell’indice delle aziende a media capitalizzazione. Tra chi guadagna e chi perde almeno il 4%, quindi, registriamo SECO e Intercos, rispettivamente.

Le azioni SECO sono state tra le migliori del Ftse Mib nel corso dell’ultimo mese: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 giugno a 5,11 €, in rialzo del 4,29% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso dell’ultimo mese, con un rialzo di circa il 7%, questo titolo azionario è stato tra i migliori di Piazza Affari. Le buone notizie, però, potrebbero non essere finite qui. Si stanno, infatti, creando le condizioni per un forte movimento direzionale anche a livello settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero rompere l’importante resistenza in area 5,042 € con conseguente, molto probabile, accelerazione rialzista fino al successivo punto di inversione in area 5,848 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso il punto di inversione in area 6,654 € dove la probabilità di inversione ribassista è molto elevata.

Brutto ribasso per le azioni Intercos, ma il punto di inversione per un rapido recupero potrebbe essere molto vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 5 giugno a 14,92 €, in ribasso del 3,99% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere segnato la chiusura più alta della sua storia borsistica, queste azioni hanno invertito al ribasso muovendosi verso il supporto più probabile in area 14,78 €. Questo livello sta resistendo molto bene alle pressioni ribassiste e potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio per un nuovo attacco ai massimi storici.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

