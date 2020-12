Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’ex Presidente Valery Giscard d’Estaing è morto ieri notte alla veneranda età di 94 anni. Giornalisti e cittadini lo conoscevano meglio solo come Giscard, presidente della Repubblica francese dal 1974 al 1981. Seppe portare in Francia molte una nuova idea di economia e di mercato ma perse le elezioni presidenziali contro François Mittérand.

Chi era l’ex Presidente francese Giscard d’Estaing?

Il suo ingresso all’Eliseo

Tutti lo ricordano così: una persona umile che decide di entrare a piedi all’Eliseo. In passato, i Presidenti della Repubblica francese che lo avevano preceduto entravano in pompa magna nella villa che sarebbe diventata, poi, la loro dimora presidenziale. Lui volle entrarci umilmente, a piedi. Nel famoso Esagono appariva quindi un Presidente normale.

Liberalismo economico

Sotto la sua presidenza, Giscard promosse riforme per rendere la Francia un mercato competitivo nell’allora Comunità Economica Europea. Appoggiò, infatti, diverse leggi atte a rendere più facile la vita economica delle imprese francesi e attrarre investimenti stranieri.

Il monopolio del cuore

Una sua celebre frase. Di fronte ad un agguerritissimo Mittérand che nel duello televisivo per le presidenziali del 1981 lo incalzava sulla morale, Giscard gli rispose con “lei non ha il monopolio del cuore”.

Presidente della Convenzione Europea

Dopo la Presidenza della Repubblica, Giscard si ritirò a vita privata. Tuttavia, nei primi anni duemila venne chiamato a presiedere la Convenzione Europea, organo straordinario dell’Unione Europea. Scopo principale della Convenzione era la stesura di una Costituzione Comune Europea, che avrebbe dovuto sostituire i Trattati.

Tuttavia, forse per l’eccesso di zelo o, forse, per la non democraticità del processo, la Costituzione europea non vide mai la luce. Venne bloccata, infatti, in due referendum, nei Paesi Bassi e nella stessa Francia.

Con Giscard se ne va un altro importante pilastro di coloro che credevano nell’Europa unita, nella libertà individuale e nel libero mercato.

Ecco, dunque, chi era l’ex presidente francese Giscard d’Estaing.