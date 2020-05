Chi è Lana Del Rey? Tra look nostalgici e il nuovo album in uscita

Lana Del Rey, cantante americana amata dal grande pubblico, ha rilasciato la data del suo nuovo album. L’album di Lana Del Rey uscirà il 5 settembre 2020 e l’annuncio ha sorpreso i suoi fan e followers. Nessuno se lo aspettava dato che da poco aveva rilasciato il suo ultimo album. Con l’annuncio del nuovo album, gli haters hanno però detto la loro. Lana Del Rey risponde alle accuse di aver reso romantiche relazioni emotivamente sbilanciate. L’artista, vestita di nostalgia, ha solamente spianato la strada ad artiste che non devono più fingere di essere felici per forza. Lana Del Rey nelle sue canzoni racconta la forza e la debolezza delle donne. Ha urlato al mondo silenziosamente che non bisogna essere per forza felici e che a volte it’s okay not to be okay.

I look nostalgici

Lana del Rey diffonde l’eredità di un’epoca che non esiste più. È il malessere di un’estate americana di metà secolo, i giorni divini della vecchia Hollywood e la follia di un’avventura On the Road. Intrecciando la sua arte sonora e visiva del presente con i fili degli anni Cinquanta e Sessanta. Lana Del Rey ha creato un personaggio vestito delicatamente di nostalgia e romanticismo.

Da quando Christopher Kane, stilista inglese, ha scelto il suo singolo d’esordio come colonna sonora del suo show s-s 12, Lana Del Ray è diventata la musa preferita della moda, seppur leggermente controversa. Off stage, la ragazza newyorkese predilige gli hi-top e le giacche da baseball, mentre sul palco è tutta una questione di abiti chic, ma i suoi caratteristici orecchini d’oro e la manicure perfetta sono sempre prevalenti. Come ad esempio nel video musicale Love, dove l’artista sembra esssere in mondo parallaelo e indossa un delicato abito di pizzo a maniche lunghe come quelli degli anni ’70 con margherite tra i capelli.

