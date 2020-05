Kendall Jenner ha ricevuto una bella sorpresa: una multa di ben 90 mila dollari. Ma perché deve pagare questa somma? Cosa ha fatto Kendall Jenner per meritarsi una multa da ben 90 mila dollari? La risposta è una sola. Si è dimentica di mettere l’hashtag #adv. Ebbene sì, nel fantastico mondo di Instagram se hai dei contenuti sponsorizzati devi usare l’hashtag #adv, in caso contrario la multa sarà bella salata.

Perché Kendall Jenner ha ricevuto una multa da 90 mila dollari?

La vicenda risale al 2017, quando la top model era stata pagata 275 mila dollari per pubblicare sul proprio profilo social una foto per promuove il Fyre Festival, un evento musicale diventato celebre perché, nonostante la grande pubblicità, si è concluso con un nulla di fatto, in quanto il festival, alla fine, non si è mai svolto.

Kendall Jenner, dopo essere stata citata in tribunale a New York da Gregory Messer, incaricato di recuperare il denaro perso dagli investitori del festival, ha accettato di pagare la cifra, di 90 mila dollari appunto, in quanto la foto pubblicata su Instagram, ma poi cancellata, non specificava che fosse stata postata previo compenso. Non solo, oltre a promuovere il festival, nel post la top model aveva fatto intendere che Kanye West, marito di sua sorella Kim Kardashian, avrebbe fatto una performance durante il festival. Va sicuramente detto che stiamo parlando di una cifra bella alta per una semplice “dimenticanza”, ma purtroppo la legge non fa sconti a nessuno.

La multa manderà in crisi le sue finanze o, visto il conto in banca da capogiro, non intaccherà affatto il suo patrimonio?

Credo proprio di no. Infatti Kendall Jenner è giusto ricordare che all’interno del fashion system è la modella più pagata al mondo. A soli 22 anni, Kendall Jenner sale sul podio incassando la cifra da capogiro di 22 milioni di dollari guadagnati nel 2017.

