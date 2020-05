Acquistare azioni IVS Group potrebbe essere un affare?

Visto quanto accaduto negli ultimi cinque anni, acquistare azioni IVS Group potrebbe non essere una buona idea. Basti pensare che in questo arco di tempo ha perso il 20% circa a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 75%.

Visto che l’azienda è operante anche nel settore della sicurezza dei locali notturni, oltre che in quello del foodservice e distributori automatici, il lockdown ha determinato un forte contraccolpo sul giro di affari. Negli ultimi tre mesi, infatti, ha perso circa il 35% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato circa il 15%.

D’altra parte dal punto di vista dei fondamentali la situazione è abbastanza controversa e non aiuta a decidere se acquistare azioni IVS Group oppure no.

Se confrontiamo il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, IVS Group risulta essere sopravvalutato di oltre il 100%. Se, invece, guardiamo la valutazione basata sul rapporto prezzo/utile IVS Group vale 12,8 mentre il settore di riferimento 16. Analoga sottovalutazione si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio che vale 0,7 e 2,2 per IVS Group e il settore di riferimento, rispettivamente.

A chiarire la situazione non contribuiscono gli analisti. Le analisi più recenti, infatti, riportano opinioni contrastanti

Per Equita sim il consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo di 6,5€. Kepler Cheuvreux ha un’opinione completamente diversa visto che ha un giudizio BUY, comprare subito, con prezzo obiettivo 9,8€.

Analisi grafica e previsionale sul titolo IVS Group

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 21 maggio a quota ì5,92€ in ribasso dell’1% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e ha raggiunto il suo II° obiettivo di prezzo in area 5,701€. Questo supporto sta offrendo una notevole resistenza e potrebbe essere un buon punti di ripartenza al rialzo, L’importante, per chi voglia aprire posizioni long, è fissare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,701€.

Qualora anche il II° obiettivo di prezzo dovesse essere rotto al ribasso, la discesa potrebbe continuare fino in area 3,571€ (III° obiettivo di prezzo).

Approfondimento

