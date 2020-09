Ecco qual è il suggestivo paese delle streghe del nord Italia che ha attivato il piano case a 1 euro.

Con apposita deliberazione di Giunta comunale, la n. 107 del 28 agosto 2020, è stato approvato un atto d’indirizzo per l’avvio del progetto di case a 1 euro. Forse questa è una delle poche volte in cui è il nord a seguire le orme del sud Italia, per ciò che concerne la rivitalizzazione dei borghi storici. Qui, addirittura, l’area d’interesse ha a che fare con streghe e magie, ovvero “strie e basue” in dialetto locale. Fu proprio qui infatti che, nel lontano 1588, alcune donne del posto finirono sotto processo per stregoneria. Tutto peraltro documentato negli atti in mostra nel museo etnografico e della stregoneria posto all’inizio del paese. Vediamo quindi ora qual è il suggestivo paese delle streghe del nord Italia che ha attivato il piano case a 1 euro.

La location

Il Comune che sta approntando l’iter necessario per la vendita di immobili a 1 euro si trova in Liguria e si chiama Triora, in provincia di Imperia. Un borgo collocato nell’entroterra ligure circondato da monti e vallate da cui si gode una spettacolare visuale. Un luogo dunque dove il tempo pare essersi fermato, con le mura che cingono ancora il borgo, dove ci si sposta attraverso stradine e viottoli. Non è un caso che Triora figuri tra i borghi più belli d’Italia, insignito anche della bandiera arancione. Vale a dire dell’emblema di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano.

Il progetto

Il progetto messo in pista dall’amministrazione era inserito nel programma di mandato con il chiaro obiettivo di far rivivere Triora. E’ questa, peraltro, a quanto pare, la prima realtà in Liguria ad attuare il piano di case a 1 euro, già ampiamente collaudato in altre zone d’Italia. L’intento è sempre il medesimo, vale a dire attirare nuovi abitanti allettati da case in vendita praticamente a costo zero. Questo, in un’ottica di lungo periodo, consentirà quindi un ripopolamento di zone ora lasciate a sé stesse, nonostante la bellezza del contesto. E in parallelo ciò consentirà anche di dare nuovo impulso all’economia del posto.

Qual’è il suggestivo paese delle streghe del nord Italia che ha attivato il piano case a 1 euro. Lo stato dell’arte

Ad oggi, si può dire, di essere alle battute iniziali del piano. L’amministrazione ha infatti dato il via ad un primo censimento degli immobili potenzialmente d’interesse. Il Comune punta così a rintracciare i proprietari, al fine di coinvolgerli nel progetto che, in prima battuta, prevede proprio di affidare al Comune la procura. Questo al fine di pubblicizzare sul sito internet dell’ente la messa in vendita dell’immobile al prezzo simbolico di 1 euro. Se anche qui, come nel resto d’Italia, dovesse ripetersi la risposta positiva dei proprietari, se ne avrà riscontro tramite l’home page del comune.

Qual’è il suggestivo paese delle streghe del nord Italia che ha attivato il piano case a 1 euro. Prospettive future

Lecito quindi attendersi una rassegna fotografica degli immobili selezionati, da qui a qualche mese presumibilmente. Questo è infatti ciò che si è verificato per altre realtà che hanno, prima di Triora, messo in piedi il progetto. A questo punto, quindi non resta che attendere gli esiti del censimento, perché il primo step di valutazione dipende proprio dalla manifestazione d’interesse degli attuali proprietari. Ecco dunque qual è il suggestivo paese delle streghe del nord Italia che ha attivato il piano case a 1 euro.

Quanto poi alle streghe, ci permettiamo di suggerire la pellicola campione d’incassi “Chocolat”. Dove un’impareggiabile Jiuliette Binoche veste i panni di un’affascinante cioccolataia, in odor di stregoneria, che stravolgerà col suo ingresso la sonnolenta vita di un villaggio.