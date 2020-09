È risaputo, che una casa in disordine crea altrettanto di disordine nella nostra mente, generando gli stati d’animo spiacevoli.

Per trasformare la nostra vita nel meglio, la parola d’obbligo è l’ordine! Cominciamo dagli spazi dove passiamo la maggior parte del nostro tempo: che siano la nostra casa, l’ufficio o semplicemente un angolo di studio.

Il segreto arriva dal paese del sol levante e consiste nel vivere negli spazi e circondati dagli oggetti che trasmettono gioia.

Nel nostro articolo arriva dal Giappone un metodo innovativo per tenere casa in ordine e vivere meglio spieghiamo come con pochi passi migliorare la qualità della nostra vita

Marie Kondo, il guru dell’ordine

A suoi 35 anni è una mamma, moglie e scrittrice dei bestseller che hanno reso più facile la vita di tante persone in tutto il mondo. Anche la recente serie su Netflix “Facciamo ordine con Marie Kondo” ha portato sul pubblico internazionale i vantaggi del proprio metodo.

Il metodo

Marie Kondo ci mostra quanto è importante riorganizzare la propria casa, affinché gli oggetti che ci circondano possano essere di nostro aiuto e non il motivo di frustrazione. Pensa agli armadi pieni di vestiti che non usiamo da anni, le posate sparse nel cassetto e difficili da trovare. I giocattoli dei tuoi bimbi hanno invaso la stanzetta, che non riesci a fare nemmeno un passo senza inciampare? Non parliamo dello sgabuzzino con gli oggetti ammassati, nella speranza di poterli usare nel futuro remoto.

Se almeno uno di questi argomenti fa caso tuo, allora arriva dal Giappone un metodo innovativo per tenere casa in ordine e vivere meglio fa proprio per te!

Per mettere fine al disordine e sentirti felice negli spazi che abiti, ti bastano pochi passi:

Visualizzare l’obiettivo finale

Prima di iniziare a riordinare e buttare gli oggetti, è fondamentale fermarsi ed immaginare lo stile di vita ideale. Dopodiché descrivilo in un quaderno. Una volta fatto, domanda a te stesso perché vuoi vivere in questo modo e segna la risposta. Marie Kondo consiglia di ripetere questo processo da 3 a 5 volte. Alla fine, rimarrai sorpreso! Ti renderai conto del fatto, che bisogna sbarazzarsi dagli oggetti inutili e lasciare solo quelli trasmettono la felicità.

Ordinare per categoria

Siamo abituati a ordinare per camera: stanza da letto, cucina, salotto ect. Marie Kondo ci insegna che l’ordine va fatto per categoria: vestiti, libri, documenti, giocattoli, trucchi e così via.

Oltre che per categoria, gli oggetti vanno conservati in base alla loro dimensione: ad esempio, i giocattoli grandi vanno riposti nella scatola con altri giocattoli delle simili dimensioni. Parlando dei vestiti, li sistemiamo nell’armadio in base al colore e non alla stagionalità, cosi, con il rapido cambio temperatura, avrai un capo necessario a portata di mano.

Per salvare dello spazio in armadio e non fare mai più cambio stagione leggi qui.

Decluttering, tradotto in italiano, significa “fare spazio”.

È arrivato il momento di liberarsi dagli oggetti superflui, sperando che in un giorno li useremo.

Svuota completamente l’armadio o il ripostiglio, o altro ambiente che vuoi sistemare e poni gli oggetti in uno spazio separato. Dopodiché, prendi ogni oggetto in mano e senti che emozione ti trasmette. Se provi la gioia, allora tienilo! Nel caso contrario, ringrazia il capo o la vecchia valigia per il servizio che hanno svolto e liberati. Regalalo a chi ne possa avere bisogno o buttalo. Vedrai, avrai più spazio e più voglia di fare ordine.

Scatole, scatoloni e scatoline

Impossibile sopravvalutare l’utilità delle scatole di varia misura nell’ordine della casa.

Marie Kondo suggerisce come ottimi organizer gratuiti le scatole delle scarpe. Si possono porre nei cassetti, dove a sua volta vanno sistemati gli oggetti o vestiti in base alla loro categoria (ad esempio, la scatola per la biancheria, i foulard ect.)

Una grande attenzione è rivolta a le scatole trasparenti, in quanto riconoscere il loro contenuto all’istante risparmia tempo prezioso.

Trova casa per ogni oggetto

Siamo a buon punto! Nell’ultimo punto dell’arriva dal Giappone un metodo innovativo per tenere casa in ordine e vivere meglio parliamo come mantenere l’ordine anche in futuro.

Oltre a liberarsi dagli oggetti che non danno gioia, è necessario trovare casa per ogni oggetto che abbiamo deciso di tenere.

Cosi durante il riordino giornaliero, sarà facile riporlo nello spazio dedicato.