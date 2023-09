Che lavori ha fatto Fabrizio Corona oltre all’imprenditore e quanto ha guadagnato in carriera con le foto ai Vip

È nato a Catania nel 1974 ed è diventato un personaggio televisivo e un imprenditore con l’agenzia fotografica Corona’s. È stato sposato con Nina Moric da cui ha avuto un figlio, i due si sono separati nel 2014 e hanno ottenuto il divorzio. I guadagni di Fabrizio Corona sono sempre stati sorprendenti.

A suo dire l’incontro con Lele Mora sarebbe stato decisivo per la sua carriera. È avvenuto nel 1998 mentre la sua azienda Corona’s è stata fondata nel 2001. L’agenzia fotografica ha acquisito in passato tanta notorietà, lui ha più volte ammesso di non aver mai scattato una foto, di considerarsi un imprenditore e anche di una certa bravura. I guadagni sarebbero dalla sua parte.

Eppure durante la sua vita Fabrizio Corona ha fatto tanti mestieri e si è disimpegnato in numerosi campi dallo spettacolo al giornalismo. Nel 2009 per esempio ha partecipato allo show di Canale 5 La Fattoria, nella stagione 2 di Squadra Antimafia – Palermo oggi ha interpretato il ruolo del Catanese. Nel 2012 ha condotto il programma Libertà di parola – La fabbrica delle opinioni su Canale Italia.

Cachet importanti

Che lavori ha fatto Fabrizio Corona? Tanti, ha cercato di aumentare la sua visibilità e di guadagnare sia con le partecipazioni televisive che con la sua società e per tanti anni ci è riuscito. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair e riproposta dal Corriere dello Sport, Fabrizio Corona avrebbe rivelato i suoi compensi per apparire in tv. Nell’intervista ha detto che nei programmi della D’Urso avrebbe guadagnato 50.000 euro ad apparizione facendole fare il 26% di share.

Anche i libri riscuotono un certo successo. Come ho inventato l’Italia è stato pubblicato dalla Nave di Teseo, Non mi avete fatto niente è stato pubblicato dalla Mondadori. Secondo Affari Italiani questo secondo libro sarebbe stato tra i più letti in Italia nel 2019 ed è considerato un vero e proprio best seller.

Che lavori ha fatto Fabrizio Corona e con chi ha deciso di collaborare

Nella carriera di Fabrizio Corona si registrano diversi record. È riuscito a ottenere 90.000 euro per un solo scoop, nei tempi migliori guadagnava 7.000 euro a serata ogni volta che era ospite di locali e discoteche. Questo lo ha portato ad acquistare la sua casa a Milano in cui lavora di fronte a vari monitor con cui tiene sotto controllo le diverse attività. Nel suo garage inoltre ci sarebbe anche una Rolls Royce.

Nonostante i vari problemi che hanno caratterizzato gli ultimi anni la sua presenza in tv è ancora costante. È spesso ospite nei programmi condotti da Giletti a cui ha dichiarato la sua amicizia e stima in un post pubblicato e riproposto dal Giornale. È probabile che Corona stia preparando una delle sue sorprese che vedremo presto negli schermi proprio grazie alla collaborazione con il noto giornalista.